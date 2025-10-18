Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Bentley Bentayga

Les Chinois copient et électrifient le Bentley Bentayga

D’étranges photos d’un faux Bentley Bentayga électrique circulent sur la toile. Les bruits de couloir avancent qu’il s’agit d’un véhicule chinois Dream. Une marque d’aspirateurs connue pour ses copies de Bugatti et de Rolls-Royce.

Les Chinois copient et électrifient le Bentley Bentayga

En 2025, associer Chine et contrefaçon n’a rien de neuf. Les nouveaux modèles issus du pays asiatique s’inspirent généreusement du design européen même lorsqu’il s’agit de grandes marques. Parfois, les traits tombent simplement dans le monde de la copie. Voici par exemple un étonnant SUV branché rappelant furieusement le Bentley Bentayga.

Les clichés relayés sur les réseaux sociaux en Chine montrent un véhicule surélevé gris foncé reprenant le look du modèle britannique. Sa mécanique électrique est traduite par la présence de plusieurs indices à l’extérieur : une calandre en partie factice, des prises d’air condamnées et un pare-chocs arrière sans échappement.

Les Chinois copient et électrifient le Bentley Bentayga

Une marque mystérieuse

La qualité des images ne permet pas d’identifier clairement la marque à l’origine de cette voiture. Cela dit, les internautes tablent sur un modèle signé Dream Technology. Cette entreprise spécialiste du marché des aspirateurs communiquait pour rappel le mois dernier sur sa volonté de lancer des clones électriques des Bugatti Chiron et Rolls-Royce Cullinan. Rien que ça.

Les Chinois copient et électrifient le Bentley Bentayga
Les Chinois copient et électrifient le Bentley Bentayga
