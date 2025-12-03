Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Mercedes Classe G 4

Le nouveau Mercedes Classe G cabriolet sera unique au monde

Dans Futurs modèles / Autres actu futurs modèles

Cédric Pinatel

Le Mercedes Classe G Cabriolet se prépare à revenir pour gonfler encore les très belles marges du constructeur modèle avec ce véhicule d’exception qui plaît tant partout dans le monde.

Voici le futur Mercedes Classe G Cabriolet, toujours camouflé pour le moment.

Le Classe G, c’est peut-être la plus belle machine à cash de Mercedes aujourd’hui dans le monde : un 4x4 de luxe dont la plateforme technique n’évolue que par petites touches depuis des décennies, désormais disponible à la fois avec des motorisations thermiques et 100 % électrique.

Un véhicule assez hors normes, toujours équipé d’un châssis séparé et d’un train arrière rigide, dont le prix de vente moyen dépasse les 200 000€ et qui s’écoule toujours à plus de 40 000 unités par an !

Le cabriolet revient

Comme annoncé il y a quelques semaines à l’occasion du salon de Munich 2025, ce Mercedes Classe G va encore gagner un nouvel atout pour augmenter les bénéfices engrangés par son constructeur : le retour de la version cabriolet, disparue depuis le passage du modèle à une mouture améliorée en 2018.

Le futur Classe G Cabriolet sera exclusivement un véhicule à châssis long et cinq portes.
Alors que ce Classe G Cabriolet était précédemment basé sur le châssis court à trois portes n’existant plus aujourd’hui (sauf pour la très exclusive variante Maybach Landaulet), le nouveau Classe G Cabriolet disposera bien d’un châssis long.

Une capote électrique ?

Mercedes vient de dévoiler les premières images de ce futur Classe G Cabriolet, conservant pour l’instant un peu de camouflage sur sa carrosserie. On voit qu’il possède un toit ouvert sur toute sa longueur et une partie arrière dégagée, façon Classe G650 Landaulet. Aura-t-il droit à un mécanisme de capote électrique ou faudra-t-il l’ouvrir manuellement ?

Reste aussi à savoir s’il sera aussi disponible en version électrique ou seulement avec les motorisations thermiques de la gamme. Pour l’instant, Mercedes ne communique pas de date de présentation ni de commercialisation.

