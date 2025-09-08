Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Mercedes Classe G 4

Le Mercedes Classe G cabriolet bientôt de retour !

Dans Nouveautés / Autres actu nouveautés

Julien Bertaux

Le vénérable 4x4 allemand a connu dans sa carrière une version découvrable. Puisqu’il connaît un véritable succès, il serait dommage que Mercedes se prive de relancer ce fameux Classe G cabriolet.

Le Mercedes Classe G cabriolet bientôt de retour !
Ce Maybach G650 Landaulet a été produit à 99 exemplaires en 2017.

Vous l’avez peut-être oublié, mais le 4x4 cubique de la firme a adopté dans les 80, 90 et 2000 un toit en toile, c’est-à-dire une version découvrable. Mercedes a choisi Instagram pour annoncer son retour dans les concessions. Par rapport aux anciennes générations, seule la version à cinq portes pourra en bénéficier, puisque la trois portes a déserté le catalogue depuis plusieurs années.

Il serait dommage que la marque n’en profite pas à nouveau puisque ce Classe G sera vendu plus cher que son homologue à toit dur et attirera à n’en pas douter des clients. Ce tout-terrain est un véritable paradoxe puisque plus il vieillit, plus il séduit.

Un Classe G cabriolet et AMG ?

Le Classe G cabriolet a été décliné en version courte.
En 46 ans de carrière, 600 000 exemplaires ont trouvé preneur. Les deux dernières années représentent 16 % de la production totale et il a battu son record de vente l’année dernière puisqu’il a trouvé 42 000 preneurs. Si la démarche ne semble pas véritablement risquée, à la vue de la santé commerciale du modèle, elle a le mérite de proposer un nouveau cabriolet sur le marché alors que la tendance s'est totalement inversée. Mercedes aurait d'ailleurs tort de ne pas l'affubler de la turbulente version AMG.

Pour le moment, nous n'avons d'autre choix que de nous contenter de ce visuel.
Pour le moment, Mercedes n’en dit pas plus sur ce nouveau gros joujou. Le stand de la marque au Salon de Munich qui a lieu cette semaine permet de découvrir la nouvelle Classe A Shooting Break et le concept AMG GT XX, mais ce Classe G reste encore mystérieux. Ce n’est certainement que partie remise.

Mercedes Classe G 4

