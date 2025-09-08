La Mercedes CLA Shooting break ne sera pas qu'électrique - En direct du salon de Munich 2025

Il y a (logiquement) un gros programme pour Mercedes au salon de Munich 2025 : outre la première mondiale du tout nouveau GLC électrique inaugurant la nouvelle plateforme, le constructeur à l’étoile expose aussi la très radicale AMG GT XX (en version concept-car) mais aussi la déclinaison « Shooting Brake » de la récente Cla (déjà découverte par Manuel Cailliot pour Caradisiac).

D’abord dévoilée en version berline et récemment essayée par la rédaction de Caradisiac, la CLA de troisième génération reprend ainsi ce style de carrosserie déjà proposé par les précédentes moutures. La voiture mesure 4,72 mètres de long, ce qui l’inscrit davantage dans l’univers des vraies familiales que des compactes où évoluait précédemment la Classe A.

Un peu plus de coffre, mais c’est tout

Cette nouvelle CLA Shooting Brake affiche logiquement une meilleure habitabilité que la version berline, mais les progrès ne sont pas énormes à ce niveau : son coffre revendique 455 litres de volume maximal, en plus des 101 litres du « frunk » à l’avant. Les passagers arrière bénéficient aussi d’une garde au toit plus généreuse, mais pas d’un espace aux jambes particulièrement impressionnant.

A l’avant, on retrouve la planche de bord assez spectaculaire de la CLA berline avec ses gigantesques écrans (dont celui du passager restera optionnel). L’interface numérique fonctionne avec la dernière évolution du système MBUX, lui-même équipé du logiciel « maison » MB.OS.

D’abord électrique, puis thermique

Au lancement, la CLA Shooting brake sera d’abord 100% électrique comme la version berline. Elle laissera le choix entre deux tailles de batteries (58 et 85 kWh) et plusieurs niveaux de puissance, avec une autonomie maximale pouvant atteindre les 761 km WLTP pour la variante à grosses batteries et simple moteur avant (272 chevaux).

Puis elle ajoutera à son catalogue des moteurs essence, d’une puissance allant de 136 à 204 chevaux. Et certains de ces moteurs seront signés Geely !

J'aime Je n'aime pas

L’instant Caradisiac

Comme d’habitude sur le stand Mercedes, il y a toujours un contraste entre les produits de la gamme « normale » et ceux d’AMG. Cette année avec l’extraterrestre orange AMG GT XX exposé à quelques mètres de cette CLA Shooting Brake, elle paraît d’autant plus sage. Et je trouve personnellement que la nouvelle calandre du GLC convient mieux au design de Mercedes que cette face avant un peu déroutante de la CLA.