Des voitures de luxe garées dans une zone piétonne embarquées par la police londonienne

À Londres, difficile de trouver de la place. Pour les propriétaires de ces voitures de luxe, la solution est simple : se garer sur les trottoirs et dans les zones piétonnes. Une dérive que la police locale tente d’enrayer en embarquant les véhicules stationnés de manière irrégulière.

Les images partagées sur les réseaux sociaux par le Westminster City Council montrent des dépanneuses en action à l’attaque de modèles très prestigieux. On y découvre par exemple une Rolls-Royce Phantom Coupé à la peinture bleu ciel et au capot en alu brossé, mais aussi un SUV Lamborghini Urus, un Ferrari Purosangue, une Bugatti Chiron et un Mercedes Classe G 6x6. Des autos rarissimes principalement immatriculées en Arabie saoudite.

Des amendes inefficaces

Autre problème : il est très difficile de démotiver les propriétaires de recommencer. D’après nos confrères britanniques du Daily Mail, des personnes ont immédiatement bougé leur voiture en voyant la Rolls-Royce prendre de la hauteur. Mais le porte-parole du conseil municipal n’est pas dupe. Il déclare que : « ces personnes sont si riches que les amendes n’ont aucun effet. »