Des voitures de luxe garées dans une zone piétonne embarquées par la police londonienne
Les autorités londoniennes ne tolèrent plus le parking abusif des sportives et limousines dans la zone piétonne située à proximité de l’hôtel Chancery Rosewood. La preuve avec ces images montrant des dépanneuses bien déterminées à mettre en fourrière plusieurs autos de prestige.
À Londres, difficile de trouver de la place. Pour les propriétaires de ces voitures de luxe, la solution est simple : se garer sur les trottoirs et dans les zones piétonnes. Une dérive que la police locale tente d’enrayer en embarquant les véhicules stationnés de manière irrégulière.
Les images partagées sur les réseaux sociaux par le Westminster City Council montrent des dépanneuses en action à l’attaque de modèles très prestigieux. On y découvre par exemple une Rolls-Royce Phantom Coupé à la peinture bleu ciel et au capot en alu brossé, mais aussi un SUV Lamborghini Urus, un Ferrari Purosangue, une Bugatti Chiron et un Mercedes Classe G 6x6. Des autos rarissimes principalement immatriculées en Arabie saoudite.
Des amendes inefficaces
Autre problème : il est très difficile de démotiver les propriétaires de recommencer. D’après nos confrères britanniques du Daily Mail, des personnes ont immédiatement bougé leur voiture en voyant la Rolls-Royce prendre de la hauteur. Mais le porte-parole du conseil municipal n’est pas dupe. Il déclare que : « ces personnes sont si riches que les amendes n’ont aucun effet. »
Déposer un commentaire
Alerte de modération
Les données que vous renseignez dans ce formulaire sont traitées par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement.
Les données obligatoires sont celles signalées par un astérisque dans ce formulaire.
Ces données sont utilisées à des fins de :
Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduite une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL).
Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : Politique de confidentialité
Alerte de modération