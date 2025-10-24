Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Logo Caradisiac    

J'ai compris

Publi info

Rolls Royce Phantom 8

Rolls-Royce se paie une voiture en or pour les 100 ans de la marque

Dans Nouveautés / Séries spéciales

Julien Bertaux

2  

Or massif, feuille d’or ou encore poudre d’or, nous ne parlons de bijou, mais d’automobile, il s’agit d’une Rolls-Royce Phantom limitée à 25 exemplaires pour le centenaire de la marque. La Rolls des Rolls en quelque sorte.

Rolls-Royce se paie une voiture en or pour les 100 ans de la marque
Le "Spirit of Ecstasy" est en or massif.

La marque de luxe la plus emblématique du monde automobile fête ses cent ans. Sans surprise, elle met les petits plats dans les grands en poussant le soin du détail à son paroxysme.

Pour Rolls-Royce, cette Phantom Centenary Private Collection est une « œuvre d’art sans compromis, méticuleusement conçue comme toile de fond pour raconter l’histoire remarquable de la Phantom ». En laissant de côté le marketing, cette auto a tout de même nécessité trois ans de développement.

Cette Rolls-Royce reçoit une livrée bicolore contenant des particules de verre iridescentes couleur champagne.
Cette Rolls-Royce reçoit une livrée bicolore contenant des particules de verre iridescentes couleur champagne.

La marque a fait appel à son département Bespoke pour réaliser cette Phantom, composé de designers, d’ingénieurs et d’artisans. L’auto est ainsi ornée de 77 motifs dessinés à la main rappelant le passé de Rolls.

Certains détails sont ainsi en or, comme le « Spirit of Ecstasy » en or massif de 24 carats et email blanc, les logos « RR » ou encore les 25 gravures présentes sur les jantes. Pas question de les frotter sur le trottoir lors d’un manœuvre ! Même le cache moteur a droit à des décorations en or 24 carats, une pièce qui recouvre le V12 6.75 de 571 ch et 900 Nm de couple.

Un cache moteur avec de l’or ? Et pourquoi pas !
Un cache moteur avec de l’or ? Et pourquoi pas !

Dans l’habitacle, la sellerie reprend l’esprit de la « Phantom of Love » de 1926 et l’histoire du modèle à travers des images du passé et de certains propriétaires. Le tissu contient plus de 160 000 points de borderie sur 45 panneaux.

Malgré le grand soin apporté à l’habitacle, le style de l’ensemble reste particulier.
Malgré le grand soin apporté à l’habitacle, le style de l’ensemble reste particulier.

Les panneaux de portes reprennent les tracés des voyages d’Henry Royce, des cartes reproduites avec des feuilles d’or.

Nous n’allons pas énumérer tous les détails de cette Rolls-Royce, mais il y en un que l’on aurait aimé connaître, le prix. La marque le garde secret, mais il y a peu de doute qu’il reste sous la barre du million d’euros. Il faut dire que le cours de l’or s’envole depuis plusieurs mois.

Pour les clients capables de s’offrir une telle auto, le prix n’est que secondaire.
Pour les clients capables de s’offrir une telle auto, le prix n’est que secondaire.
2  

Mots clés :

Commentaires ()

Déposer un commentaire

Voir tous les commentaires

En savoir plus sur : Rolls Royce Phantom 8

Rolls Royce Phantom 8

SPONSORISE

Actualité Rolls Royce

Voir toute l'actu Rolls Royce

Toute l'actualité

Voir toute l'actu

Abonnez-vous à la newsletter de Caradisiac

Recevez toute l’actualité automobile

L’adresse email, donnée obligatoire, renseignée dans ce formulaire, est traitée par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement.

Cette donnée est utilisée pour vous adresser des informations sur nos offres, actualités et évènements (newsletters, alertes, invitations et autres publications).

Si vous l’avez accepté, cette donnée sera transmise à nos partenaires, en tant que responsables de traitement, pour vous permettre de recevoir leur communication par voie électronique.

Cette donnée est également utilisée à des fins de mesure et étude de l'audience du site, évaluer son utilisation et améliorer ses services ; lutte anti-fraude ; et gestion de vos demandes d'exercice de vos droits.

Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL).

Vous pouvez également retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données.

Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : Politique de confidentialité