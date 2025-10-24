Rolls-Royce se paie une voiture en or pour les 100 ans de la marque

La marque de luxe la plus emblématique du monde automobile fête ses cent ans. Sans surprise, elle met les petits plats dans les grands en poussant le soin du détail à son paroxysme.

Pour Rolls-Royce, cette Phantom Centenary Private Collection est une « œuvre d’art sans compromis, méticuleusement conçue comme toile de fond pour raconter l’histoire remarquable de la Phantom ». En laissant de côté le marketing, cette auto a tout de même nécessité trois ans de développement.

La marque a fait appel à son département Bespoke pour réaliser cette Phantom, composé de designers, d’ingénieurs et d’artisans. L’auto est ainsi ornée de 77 motifs dessinés à la main rappelant le passé de Rolls.

Certains détails sont ainsi en or, comme le « Spirit of Ecstasy » en or massif de 24 carats et email blanc, les logos « RR » ou encore les 25 gravures présentes sur les jantes. Pas question de les frotter sur le trottoir lors d’un manœuvre ! Même le cache moteur a droit à des décorations en or 24 carats, une pièce qui recouvre le V12 6.75 de 571 ch et 900 Nm de couple.

Dans l’habitacle, la sellerie reprend l’esprit de la « Phantom of Love » de 1926 et l’histoire du modèle à travers des images du passé et de certains propriétaires. Le tissu contient plus de 160 000 points de borderie sur 45 panneaux.

Les panneaux de portes reprennent les tracés des voyages d’Henry Royce, des cartes reproduites avec des feuilles d’or.

Nous n’allons pas énumérer tous les détails de cette Rolls-Royce, mais il y en un que l’on aurait aimé connaître, le prix. La marque le garde secret, mais il y a peu de doute qu’il reste sous la barre du million d’euros. Il faut dire que le cours de l’or s’envole depuis plusieurs mois.