Quand la plupart des invités débarquent en Rolls à un mariage, comment savoir qui sont les mariés ?
27 Rolls-Royce, 21 Mercedes Classe G, 4 Lamborghini et 1 Ferrari constituent ce convoi de mariage hors du commun immortalisé en Russie. Avec un tel panel, difficile de savoir dans quel véhicule se trouve le couple.
Dans le monde des convois fastueux, les acteurs sont généralement issus du Moyen-Orient, de Chine ou des États-Unis. Cela dit, il arrive parfois que des Russes s’invitent à la fête. La preuve avec ce mariage qui fait défiler les millions sur la route.
Le clip partagé sur le réseau social Instagram montre le groupe s’approcher sur une longue ligne droite. Le caméraman armé d’un smartphone stationne sa Rolls-Royce Phantom sur le bord de la route pour filmer. Le défilé se veut particulièrement impressionnant. Il se compose de 27 Rolls-Royce, 21 Mercedes Classe G, 4 Lamborghini et une Ferrari.
Une région connue pour ce genre de démonstration
Les commentaires de la publication relèvent un élément important : les séquences proviennent de Tchétchénie. La région tristement célèbre pour ses réseaux mafieux, ses parts dans des entreprises bénéficiant de marchés publics et ses connections avec Moscou souffre de fortes inégalités. Contrairement aux apparences, la majorité de la population tchétchène vit sous le seuil de pauvreté.
Déposer un commentaire
Alerte de modération
Les données que vous renseignez dans ce formulaire sont traitées par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement.
Les données obligatoires sont celles signalées par un astérisque dans ce formulaire.
Ces données sont utilisées à des fins de :
Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduite une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL).
Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : Politique de confidentialité
Alerte de modération