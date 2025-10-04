Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Rolls Royce

Quand la plupart des invités débarquent en Rolls à un mariage, comment savoir qui sont les mariés ?

Adrien Raseta

27 Rolls-Royce, 21 Mercedes Classe G, 4 Lamborghini et 1 Ferrari constituent ce convoi de mariage hors du commun immortalisé en Russie. Avec un tel panel, difficile de savoir dans quel véhicule se trouve le couple.

Dans le monde des convois fastueux, les acteurs sont généralement issus du Moyen-Orient, de Chine ou des États-Unis. Cela dit, il arrive parfois que des Russes s’invitent à la fête. La preuve avec ce mariage qui fait défiler les millions sur la route.

Le clip partagé sur le réseau social Instagram montre le groupe s’approcher sur une longue ligne droite. Le caméraman armé d’un smartphone stationne sa Rolls-Royce Phantom sur le bord de la route pour filmer. Le défilé se veut particulièrement impressionnant. Il se compose de 27 Rolls-Royce, 21 Mercedes Classe G, 4 Lamborghini et une Ferrari.

Une région connue pour ce genre de démonstration

Les commentaires de la publication relèvent un élément important : les séquences proviennent de Tchétchénie. La région tristement célèbre pour ses réseaux mafieux, ses parts dans des entreprises bénéficiant de marchés publics et ses connections avec Moscou souffre de fortes inégalités. Contrairement aux apparences, la majorité de la population tchétchène vit sous le seuil de pauvreté.

