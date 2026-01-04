Nouveautés 2026 : SUV Citadins - La nouvelle Dacia Spring change du tout au tout et devrait être présentée en fin d’année, tandis que Fiat relance la Panda 4x4 avec la Fiat Grande Panda 4x4

Janvier

Kia EV2 (Électrique)

C’est au Salon de Bruxelles qui se déroule du 9 au 18 janvier que le SUV urbain Kia EV2 sera officiellement présenté. Fabriqué en Slovaquie, ce modèle est éligible à la prime CEE complète. Le modèle de série qui est encore à l’abri des regards sera proche du concept-car présenté lors du Salon de Munich en 2025.

Seat Arona (Thermique)

La marque Seat poursuit sa route dans l’ombre de la marque Cupra qu’elle a créée et qui désormais la dépasse très largement en ce qui concerne l’apparition des nouveaux modèles. Pour éviter de ne proposer que d’anciennes générations de véhicules, Seat restyle une nouvelle fois le petit SUV Seat Arona qui se dote de nouveaux projecteurs et d’une nouvelle calandre hexagonale plus imposante. Ce modèle « fait le plein » de moteurs essence : bloc trois cylindres 1.0 TSI de 95 ch (BVM5), le 1.0 TSI de 115 ch (BVM6 ou DSG7) et le bloc 1.5 TSI de 150 ch (DSG7). Tandis que l’habitacle devient plus cossu avec de nouveaux matériaux plus valorisants. Le Seat Arona est disponible à partir de 25 660 €.

Février

Volkswagen T-Roc (Thermique)

Il n’y a pas que de l’électrique dans les nouveautés automobiles de cette année, la preuve avec la nouvelle génération du Volkswagen T-Roc qui avec 4,37 m de long fait partie, au choix, des grands SUV urbains ou des petits SUV compacts. Les 12 cm supplémentaires par rapport à la version précédente se voient à l’intérieur puisqu’il y a plus d’espace pour les jambes des occupants de la banquette. Il est désormais mieux fini avec, dans l’habitacle, une qualité perçue en hausse et de nouveaux équipements modernes. On note l’augmentation de taille des écrans numériques pour l’instrumentation et le multimédia. Il est disponible à partir de 29 990 € avec le bloc essence 116 ch.

Mars

Nissan Leaf (Électrique)

Voici qu’arrive le début de la période de livraison pour la Nissan Leaf, qui avec cette nouvelle génération a troqué ses habits de berline pour ceux d’un SUV de 4,35 m de long. Reprenant à son compte la plateforme de la Renault Mégane E-Tech, le SUV japonais s’en différencie par son propre style, mais aussi par une batterie de plus grande capacité qui affiche 75 kWh, ce qui promet une autonomie de 622 km. Le moteur de plus forte puissance (218 ch) est associé à cette batterie et affiche 218 Nm de couple et permet à cette auto d’effectuer le passage de 0 à 100 km/h en 7,6 secondes. L’entrée de gamme se contente d’une batterie de 52 kWh et d’un moteur développant 177 ch (440 km d’autonomie) elle est proposée à partir de 35 300 €.

Skoda Epiq (Électrique)

C’est la République tchèque qui va avoir les honneurs d’inaugurer la gamme des véhicules électriques « abordables » du groupe Volkswagen. Avec le Skoda Epiq, la marque tchèque propose un petit SUV qui sera fidèle au show-car présenté dans le cadre du Salon de Munich en septembre 2025. L’autonomie de ce véhicule est annoncée à 425 km avec une motorisation de 211 ch. Comme à son habitude, Skoda va proposer un modèle spacieux doté d’un empattement de 2,60 m et d’une capacité de coffre avoisinant les 500 litres.

Avril

Suzuki e-Vitara (Électrique)

Déjà vu au Salon de Bruxelles puis au Salon de Lyon l’an dernier, le Suzuki e-Vitara devrait être commercialisé en début d’année pour des livraisons au printemps. Premier véhicule 100 % électrique de la marque japonaise, ce Suzuki e-Vitara est produit en Inde et sera disponible en deux et quatre roues motrices (avec deux moteurs électriques). Conçu avec le partenariat de Toyota, ce modèle reprend les motorisations du nouveau Toyota Urban Cruiser : 144, 175 et 184 ch (2 moteurs). L’autonomie maximale avec la batterie de 61 kWh (il existe aussi une batterie de 49 kWh en entrée de gamme) est de 426 km.

Mai

Toyota Urban Cruiser (Électrique)

Alors que lancement commercial du SUV électrique Toyota Urban Cruiser vient de débuter en Europe, ce modèle se fait encore attendre sur le marché français. Il pourrait cependant arriver chez vous juste avant l’été. Ce modèle de 4,28 m de long est le pendant électrique du Toyota Yaris Cross tout en affichant son propre style. Il est disponible avec deux tailles de batteries LFP (lithium - fer – phosphate). Celle de 49 kWh (344 km d’autonomie/cycle WLTP) est associée à un moteur de 144 ch, tandis que celle de 61 kWh (426 km d’autonomie) et associée, au choix, à un moteur de 174 ch ou à deux moteurs (à l’avant et à l’arrière) pour une puissance de 184 ch.

Juin

Volkswagen ID.Cross (Électrique)

S’inspirant sur le plan du style du concept-car ID.Cross concept présenté au dernier Salon de Munich, le futur SUV Volkswagen ID.Cross affiche 4,16 m de long. Il utilise la plateforme MEB qui est celle de la future VW ID.Polo, mais aussi de la Cupra Raval et bien sûr du SUV Skoda Epiq qui va précéder sur le marché, l’ID.Cross de quelques mois. Avec l’utilisation de batteries LFP de 38 kWh et NMC de 56 kWh, l’autonomie sera de 300 km à 420 km. Il sera doté d’un habitacle assez spacieux (merci à l’empattement de 2,60 m) et ce modèle disposera d’un coffre d’une capacité de 450 litres et d’un « frunk » à l’avant de 25 litres.

Juillet

Ford Ecosport (Thermique & Électrique)

La marque à l’ovale chercherait à relancer le SUV Ford Ecosport dans un proche avenir. Des annonces allant dans ce sens pourraient être faites au début de l’été pour un modèle qui serait présenté vers la fin de l’année. Il pourrait s‘agir d’un nouveau Ford Ecosport, des illustrations de brevet vues sur Internet indiqueraient cela. Ce modèle qui serait produit dans l’usine de Valence en Espagne serait disponible avec une motorisation thermique micro-hybride mais la possibilité d’une version 100 % électrique serait envisagée. Cela permettrait à Ford de bénéficier d’une offre moins chère que le Ford Puma qui existe désormais en version électrique.

Nissan Juke EV (Électrique)

Reprenant en les adoucissant les lignes du Concept-car Hyper Punk du Japan Mobility Show de 2023, Nissan ajoute encore une touche d’originalité à la nouvelle génération du Nissan Juke. Ce modèle va utiliser la plateforme de la Renault Mégane E-Tech qui est aussi celle du nouveau SUV Nissan Leaf et il va grandir pour atteindre 4,30 m de long. Il sera disponible avec un moteur à l’avant ou un moteur sur chaque essieu permettant de disposer d’une transmission intégrale. Il devrait utiliser les batteries de la Nissan Leaf ainsi que ses moteurs. Il sera produit, comme la Leaf, en Angleterre au sein de l’usine de Sunderland.

Août

Mitsubishi « Lancer » (Électrique)

Après avoir puisé allègrement dans la gamme de son partenaire Renault, c’est au tour de Nissan de prêter l’un de ces modèles afin d’élargir la gamme du constructeur Mitsubishi. Cette fois, c’est le nouveau SUV Nissan Leaf qui s’y colle et qui fournira pratiquement tous ses éléments techniques puisque le SUV Mitsubishi pourrait n’être que le Leaf rebadgé et doté d’une nouvelle calandre. Ce modèle pourrait utiliser le nom de Lancer. Il n’est pas certain que les amoureux de la reine des rallyes (Championne du monde des rallyes en 1998) apprécient.

Septembre

Leapmotor B03X (Électrique)

Ce nouveau modèle B03X de chez Leapmotor (marque qui est commercialisée par le réseau Stellantis chez nous) va faire du mal à la concurrence. Ce modèle a déjà été présenté en Chine sous la dénomination Leapmotor A10 et sera l’une des vedettes du Salon de Bruxelles (du 9 au 18 janvier) avant une commercialisation au second semestre 2026. Il reprend la plateforme du Leapmotor B10 et mesure 4,20 m de long, la marque annonce 400 km d’autonomie selon le cycle d’homologation chinois, plus optimiste que le WLTP européen.

Octobre

Audi A2 e-tron (Électrique)

Pour le moment seuls des prototypes de ce modèle donnent une idée de ce que sera le futur crossover urbain d’Audi. Celui qui aura la charge de prendre la suite des Audi A1 et Q2 et qui ne sera qu’électrique va reprendre le nom d’Audi A2, un petit monospace commercialisé de 1999 à 2005 qui n’a connu qu’un succès d’estime. Pour le nouvel Audi A2 e-tron, la marque d’Ingolstadt va se servir de la plateforme bien connue, la MEB du groupe Volkswagen et devrait être disponible en deux niveaux de puissance à son lancement (204 et 285 ch). L’autonomie de ce modèle électrique devrait dépasser les 550 km avec une batterie de 77 kWh.

Novembre

Fiat Grande Panda 4x4 (Thermique + Électrique)

Une nouvelle Panda 4x4, c’est ce que prévoit Fiat avec la Fiat Grande Panda 4x4. Pour le moment la fiche technique est encore tenue secrète sur cette auto qui devrait être lancée en 2027 et qui reprendra la base technique Smart Car et pourra recevoir un moteur électrique sur l’essieu arrière afin de disposer d’une transmission intégrale. Cette auto pourrait être dotée de deux moteurs électriques (un à l’avant, un à l’arrière) ou comme la Jeep Avenger 4xe d’un moteur thermique à l’avant et électrique à l’arrière.

Décembre

Dacia Spring (Électrique)

Un petit croquis de la future Dacia Spring communiqué en février 2025 par la direction de la marque sur Internet montre que la Dacia Spring va profondément changer. Cette électrique qui a été restylée dernièrement et a bénéficié de nouvelles motorisations de 70 ch (+ 5 ch) et 100 ch, va être complètement transformée vers la fin de 2026, période probable de sa présentation. La nouvelle génération de la Spring devrait fortement évoluer pour devenir, comme le croquis le montre, un petit SUV urbain. Ce modèle reprendra la base technique (dans une version plus basique) de la Renault Twingo E-Tech et sera produit, comme la Twingo, à Novo Mesto en Slovénie. Le ticket d’entrée pour ce modèle devrait être affiché à moins de 18 000 €. Pour bien marquer sa différence avec l’actuelle génération qui est produite en Chine, la Spring pourrait changer de patronyme.