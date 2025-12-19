Le prochain Nissan Juke va totalement rompre avec son passé et ça nous paraît risqué

Apparu en 2010, le Juke a permis à Nissan de progresser à pas de géants sur le marché automobile européen. Entre le succès du petit crossover urbain et celui du Qashqai, pionnier des SUV familiaux compacts au même titre que le Volkswagen Tiguan, le constructeur japonais a bénéficié d’une période de succès extraordinaire pendant près d’une décennie (avant de se faire rattraper et même dépasser par la concurrence dans ces catégories si importantes).

La situation de Nissan sur le marché européen a beaucoup changé depuis : la marque se cherche, loin des très beaux volumes de vente de son âge d’or (576 962 autos vendues en 2017). Et surtout, elle convertit totalement sa gamme de petits véhicules à l’énergie électrique.

Après la Micra et la Leaf, voilà le Juke

Cette année, on a d’abord découvert la nouvelle Micra désormais basée sur la Renault 5, puis la Leaf de troisième génération reposant sur la plateforme de la Renault Mégane. Et on apprend par les journalistes d’Automotive News que le Juke de troisième génération, attendu pour l’année prochaine, va lui aussi s’appuyer sur la plateforme CMF-EV.

Il démarrera sa production à l’usine de Sunderland du Royaume-Uni au troisième trimestre de l’année 2026. Gageons qu’il devrait laisser le choix entre des batteries d’une capacité de 52 ou 75 kWh, exactement comme la nouvelle Leaf. Nissan revendique d’ailleurs l’utilisation d’un châssis proche de celui de la Leaf pour réduire les coûts au maximum.

Le design restera dans le même esprit

Si la fiche technique changera du tout au tout, le design du Juke de troisième génération ne s’éloignera pas trop de l’esprit des deux précédentes moutures. Le style original de la première mouture avait d’ailleurs contribué à son succès, mais on espère qu’il progressera tout de même sur le plan de l’habitabilité.

On imagine aussi qu’il conservera une taille proche du modèle actuel (4,21 mètres), sachant qu’il devra se positionner entre la citadine Micra (3,97 mètres) et la compacte Leaf (4,35 mètres). Quant à savoir si la stratégie de Nissan de convertir l’intégralité de sa gamme de petits modèles européens à la technologie électrique à une époque où d’autres marques temporisent ou conservent au moins une offre thermique en complément nous semble risquée, la réponse est oui. Nissan prévoit-il aussi d’allonger la carrière du Juke actuel de seconde génération pour garder une offre thermique quelques années de plus ? Il faudrait déjà qu’il y ait suffisamment de place à l’usine de Sunderland pour cela.