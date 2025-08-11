On a conduit en exclusivité la nouvelle Nissan Micra !

En plus de 4 décennies de carrière, la Micra est passée du statut de petite voiture fiable mais sans beaucoup de charme à celui d’égérie des beaux quartiers… avant de retomber peu à peu dans l’oubli. En 2016, le constructeur japonais, alors allié à Renault, tente le tout pour le tout avec un 5ème opus au dessin dynamique qui reprend les dessous de la Clio et est fabriqué à Flins, dans les Yvelines. Mais, une fois de plus, le succès n’est pas au rendez-vous et, lorsque la Micra quitte le catalogue Nissan en 2023, beaucoup pensent que c’est définitivement.

Même si les relations entre Renault et Nissan ne sont plus ce qu’elles étaient au début du siècle, c’est pourtant du constructeur français que viendra la renaissance. En effet, le constructeur japonais décide de faire renaître la Micra, non plus en utilisant les éléments de la Clio mais en développant une très proche cousine de la Renault 5 E-Tech. Et, une fois de plus, cette Micra sera made in France puisqu’elle sera produite sur les chaînes de l’usine de Douai.

Copie presque conforme

Lorsque l’on affirme que la nouvelle Micra est une très proche cousine de la R5, ce n’est pas une simple formule. Bien sûr, que ces deux modèles partagent leurs entrailles n’étonnera personne puisque ces partages sont devenus monnaie courante dans l'industrie automobile. Ainsi, la Micra est basée sur la plateforme CMF-B EV/AmpR Small et utilise les couples batterie de 40 kWh/moteur de 120 ch et batterie de 52 kWh/moteur de 150 ch. Pour le moment, aucune déclinaison d’entrée de gamme reprenant la mécanique de 95 ch et la batterie de 40 kWh, que Renault commercialise sous le nom de Renault 5 E-Tech Five, n’est annoncée.

Ce qui choque davantage, c’est que la nipponne reprend un grand nombre de pièces visibles de la française : pavillon, portes, vitrage… Certes, tant la poupe que la proue ont intégralement été redessinées autour d’optiques rondes qui lui donnent un air mutin. Mais l’air de famille avec la Renault reste très prononcé. L’avenir, et le carnet de commandes, nous dira si cela représente un frein à l’achat pour une grosse partie de la clientèle.

À l’intérieur, les efforts sont encore bien moindres puisque le mobilier est repris à l’identique. Seuls quelques détails de présentation sont propres à la Micra. D’un strict point de vue objectif, cet habitacle s’avère réussi. La présentation est assez originale, avec des harmonies de couleurs qui évitent le sempiternel mariage et le gris, les matériaux assez soignés et si les assemblages ne sont pas au top niveau de la catégorie, ils ne laissent apparaître aucune faiblesse majeure.

Une fiche technique sans surprise

La composition de la gamme française de la Micra n’est plus un mystère, puisque les commandes ont été ouvertes il y a quelques semaines. Toutefois, les premières livraisons n’interviendront qu’en fin d’année.

La grille tarifaire est proche de celle de la Renault 5 E-Tech, avec un premier prix fixé à 28 000 € pour les versions 40 kWh/120 ch et 33 500 € pour les 52 kWh/150 ch. Pour cette première mise en jambes, nous disposions de la version haut de gamme 150 ch Evolve, facturée 36 000 €. Comme l’ensemble de la gamme Micra, elle est éligible au coup de pouce (ex-bonus écologique) dont le montant minimal est de 3 100 €.

Parmi les équipements de série d’ores et déjà confirmés, on compte la pompe à chaleur, le système multimédia Google avec navigation connectée, deux écrans, dont un tactile, de 10,1", et une garantie de 8 ans/160 000 km sur la batterie.

Nissan annonce par ailleurs des autonomies en cycle mixte WLTP de 317 km pour la batterie de 40 kWh et 416 km pour celle de 52 kWh, avec des puissances de charge maximales respectives de 80 et 100 kWh. Si l’autonomie annoncée dans le cas de la grosse batterie est identique à celle de la Renault équivalente, elle est supérieure de 5 km avec la petite.

Tout est affaire de réglages

La Renault 5 ayant été testée à plusieurs reprises, notamment en version 150 ch, par nos soins, nous n’attendions guère de surprise de ce premier essai. À peine installé, nous retrouvons effectivement nos marques, calé dans le siège conducteur enveloppant et volant oblong entre les mains.

Et, effectivement, dès la première poussée sur la pédale de droite, on retrouve des sensations connues. En basculant d’un mode de conduite à l’autre, chacun d’entre eux agissant sur la puissance, la réactivité de la direction voire la climatisation, la Micra ne manque pas de bonne volonté. Les accélérations sont très franches pour une auto présentant un tel rapport poids/puissance, pour peu que l’on soit en mode Sport.

La proximité d’un tronçon sinueux sonne donc comme la promesse d’un excellent moment à passer avec cette Nissan. Comment ne pas s’imaginer retrouver le mordant du train avant et la précision de la direction de la cousine de chez Renault ? Et pourtant…

Qu’elles soient serrées ou pas, les courbes ne posent toutefois aucun problème à la Micra. Le comportement routier est neutre, même dans une épingle abordée à vive allure, et l’ESP n’est sollicité que dans les cas extrêmes. Toutefois, l’impression d’une direction un peu plus molle que chez Renault s’installe immédiatement. Face à une Renault dynamique et à une Alpine sportive, la Nissan aurait-elle fait le choix de la douceur pour se démarquer ?

Il suffit de parcourir quelques kilomètres sur une route en piteux état et/ou bardée de ralentisseurs pour constater, qu’effectivement, les metteurs au point ont clairement fait le choix du confort. La suspension absorbe mieux les imperfections du bitume que celle des françaises. Et, objectivement, c’est sans doute le caractère qui sied le mieux à une voiture de cette catégorie.

Notre essai aura malheureusement été trop court et réalisé à un rythme trop élevé, loin des contraintes d’une route ouverte, pour que nous puissions en tirer des enseignements réalistes en matière de consommation et, donc, d’autonomie. Mais il n’y a aucune raison technique pour que ces données soient éloignées de celle de la Renault 5 E-Tech Autonomie Confort 150 ch.

Pas tout à fait la même

On aurait pu craindre que la Micra ne soit qu’une Renault 5 affublée de projecteurs et de feux arrière ronds. Auquel cas son avenir commercial aurait semblé, du moins en France où l’image de la petite Renault est très forte, assez bouché. Mais, en faisant le choix d’un positionnement davantage axé sur le confort, elle devrait séduire une part non négligeable des acheteurs qui prendront la peine de l’essayer.