La Ford Ka+ : pas "+" chère, mais "+" fiable en occasion ?

En bref

Après vingt années de carrière et deux générations de Ka, Ford, abandonne le segment des mini-citadines au profit de la catégorie ''citadines polyvalentes'' et lance la Ka +. Avec ses 3,92 m de longueur, cette Ka + gagne 30 cm par rapport à sa devancière. A contrario, elle mesure 4 cm de moins que la Fiesta. Mais, malgré ces dimensions et bien qu’elle soit construite sur la plateforme de la Fiesta, elle se montre plus habitable grâce à un intérieur mieux disposé. Dès lors, les passagers avant et arrière sont agréablement installés. Rappelons au passage que cette citadine n’est commercialisée qu’en cinq portes. Et elle n'est pas chère ! Puisqu'au lancement, elle s'affiche à partir de 9 990 €. Incroyable vu d'aujourd'hui...

Sur le plan mécanique, au lancement, on trouve sous le capot, un bloc essence 1.2 TI-VCT 4 cylindres de 70 ch et 85 ch mais pas de diesel. Côté finitions, il n’y en a qu’une pour la 1.2 70 ch, à savoir ''Essential''. Pour la déclinaison 85 ch, trois finitions au choix : Ultimate, White Edition et Black Edition.

En février 2018, la Ka + bénéficie d’un petit restylage de la face avant avec un nouveau bouclier, une calandre façon ''nid d’abeilles'' et des habillages d’optiques redessinés. À l’arrière, un nouveau bouclier fait également son apparition. Autre nouveauté, l’arrivée au catalogue du constructeur d’une version ''baroudeur'' sous le nom de « Active », dotée d’une garde au sol rehaussée de 23 mm et la présence de série de barres de toit et de jantes en alliage 15''.

Côté mécanique, changements également. Les anciens blocs essence disparaissent au profit des nouveaux trois cylindres ''Ecoboost'' de 70 ch et 85 ch et un diesel 4 cylindres 1.5 TDCI de 95 ch voit le jour. C’est en décembre 2019 que la Ka + mettra un terme à sa carrière. Sur le plan fiabilité, quelques incidents de parcours affecteront cette citadine tant en essence qu’en diesel. Mais rien de trop méchant. Enfin, pour ce qui est de l’offre en occasion, sans surprise, les modèles au sans-plomb dominent.

Sous le capot

En diesel

1.5 TDCI : 95 ch

En essence

1.2 TI-VCT (4 cylindres) : 70 ch et 85 ch

1.2 TI-VCT (3 cylindres) : 70 ch et 85 ch

LA FORD KA + A LA LOUPE

Comment vieillit-elle ?

Un bilan plutôt satisfaisant. Les matériaux à bord sont de bonne facture et les assemblages assez précis. Au final, et malgré quelques propriétaires insatisfaits, la citadine de Ford se montre robuste au fil des ans et des kilomètres.

Les pièces d’usure sont-elles endurantes ?

Pas de quoi les pointer du doigt. Qu’il soit question des plaquettes et des disques de freins, de l’embrayage ou de la suspension, rien d’inquiétant à signaler.

Les pièces détachées sont-elles coûteuses ?

Malgré des prix de quelques organes légèrement supérieurs à ceux de la concurrence, le coût de la majorité des pièces de rechange reste abordable pour une citadine.

Est-elle chère à entretenir ?

Pour les opérations d’entretien courant, ça passe. Mais les réparations lourdes riment parfois avec des factures conséquentes.