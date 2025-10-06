Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Ford Ka+

La Ford Ka+ : pas "+" chère, mais "+" fiable en occasion ?

Manuel Cailliot

Dates clés

  • Octobre 2016 : commercialisation de la Ford Ka +
  • Février 2018 : restylage (faces avant et arrière, moteurs)
  • Décembre 2019 : arrêt de fabrication
En bref

Après vingt années de carrière et deux générations de Ka, Ford, abandonne le segment des mini-citadines au profit de la catégorie ''citadines polyvalentes'' et lance la Ka +. Avec ses 3,92 m de longueur, cette Ka + gagne 30 cm par rapport à sa devancière. A contrario, elle mesure 4 cm de moins que la Fiesta. Mais, malgré ces dimensions et bien qu’elle soit construite sur la plateforme de la Fiesta, elle se montre plus habitable grâce à un intérieur mieux disposé. Dès lors, les passagers avant et arrière sont agréablement installés. Rappelons au passage que cette citadine n’est commercialisée qu’en cinq portes. Et elle n'est pas chère ! Puisqu'au lancement, elle s'affiche à partir de 9 990 €. Incroyable vu d'aujourd'hui...

Sur le plan mécanique, au lancement, on trouve sous le capot, un bloc essence 1.2 TI-VCT 4 cylindres de 70 ch et 85 ch mais pas de diesel. Côté finitions, il n’y en a qu’une pour la 1.2 70 ch, à savoir ''Essential''. Pour la déclinaison 85 ch, trois finitions au choix : Ultimate, White Edition et Black Edition.

En février 2018, la Ka + bénéficie d’un petit restylage de la face avant avec un nouveau bouclier, une calandre façon ''nid d’abeilles'' et des habillages d’optiques redessinés. À l’arrière, un nouveau bouclier fait également son apparition. Autre nouveauté, l’arrivée au catalogue du constructeur d’une version ''baroudeur'' sous le nom de « Active », dotée d’une garde au sol rehaussée de 23 mm et la présence de série de barres de toit et de jantes en alliage 15''.

Côté mécanique, changements également. Les anciens blocs essence disparaissent au profit des nouveaux trois cylindres ''Ecoboost'' de 70 ch et 85 ch et un diesel 4 cylindres 1.5 TDCI de 95 ch voit le jour. C’est en décembre 2019 que la Ka + mettra un terme à sa carrière. Sur le plan fiabilité, quelques incidents de parcours affecteront cette citadine tant en essence qu’en diesel. Mais rien de trop méchant. Enfin, pour ce qui est de l’offre en occasion, sans surprise, les modèles au sans-plomb dominent.

Sous le capot

En diesel

1.5 TDCI : 95 ch

En essence

1.2 TI-VCT (4 cylindres) : 70 ch et 85 ch

1.2 TI-VCT (3 cylindres) : 70 ch et 85 ch

 

LA FORD KA + A LA LOUPE

Comment vieillit-elle ?

Un bilan plutôt satisfaisant. Les matériaux à bord sont de bonne facture et les assemblages assez précis. Au final, et malgré quelques propriétaires insatisfaits, la citadine de Ford se montre robuste au fil des ans et des kilomètres.

Les pièces d’usure sont-elles endurantes ?

Pas de quoi les pointer du doigt. Qu’il soit question des plaquettes et des disques de freins, de l’embrayage ou de la suspension, rien d’inquiétant à signaler.

Les pièces détachées sont-elles coûteuses ?

Malgré des prix de quelques organes légèrement supérieurs à ceux de la concurrence, le coût de la majorité des pièces de rechange reste abordable pour une citadine.

Est-elle chère à entretenir ?

Pour les opérations d’entretien courant, ça passe. Mais les réparations lourdes riment parfois avec des factures conséquentes.

 

 

 

Budget

Achat / Cote :

COMBIEN POUR UNE FORD KA + D’OCCASION ?

En diesel

Les rares Ka + diesel s’affichent à partir de 8 000 €.

En essence

Comptez un budget de 6 500 € à 7 500 € pour une Ka + essence 1.2 TI-VCT 70 ch/85 ch en 3 ou 4 cylindres, âgée de 7-8 ans et ayant parcouru moins de 100 000 km.

Fiabilité

Description :

Filtre à particules

Sur les versions diesels 1.5 TDCI, il s’encrasse rapidement et est à l’origine d’à-coups et de pertes de puissance. Le fait d’effectuer des petits parcours en est le plus souvent la raison.

Injection

Sur le 1.2 essence, on recense quelques cas de gestion moteur chaotique se traduisant par des à-coups au roulage. Une reprogrammation du système d’injection résout l’incident.

Boîte de vitesses

De nombreux propriétaires se plaignent qu’elle est bruyante et craque lors du passage de la marche arrière.

 

Rappel de rectification en concession :

  • Août 2019 : sur une série de KA + produites de septembre 2017 à mai 2019, le système de surveillance de charge BMS (batterie) peut dysfonctionner en raison d’un câble mal positionné. Cela peut entraîner un pincement de ce dernier et un court-circuit.

 

LE BILAN

La KA + mérite le détour. Spacieuse, confortable et polyvalente grâce à ses blocs essence de 70 ch et 85 ch, elle est en mesure de satisfaire les conducteurs citadins mais également ceux qui veulent prendre la route. Mais côté offre en occasion, oubliez la version diesel, quasi inexistante. En revanche, pour ce qui est des motorisations au sans-plomb, vous avez le choix entre les deux puissances. Mieux, à tarif sensiblement équivalent, préférez les modèles trois cylindres EcoBoost, plus économiques à l’usage. Et cerise sur le gâteau, vous avez droit à la Ka + restylée. Enfin, soyez vigilants côté boîte de vitesses, visiblement capricieuse sur certains modèles. Tout bruit suspect au cours de l’essai doit vous alerter.

 

Avis Ford Ka+

18,2 /20

Ka+ 1.2 TI-VCT 85 BLACK EDITION 5P (2018)

Par §The776WQ le 13/06/2022

Excellente auto !J’ai ce véhicule depuis plus de 3 mois maintenant.Le confort est génial ! Les équipements au top, rapport qualité/équipements/prix excellent. (8300€ à l’achat et ses 43000 kms)J’y ai juste rajouté l’accoudoir acheté chez Ford et monté en 5min à la maison qui s’intègre parfaitement à l’emplacement et est de bonne qualité de présentation et solide.J’ai fait 900 kms pour rentrer chez moi suite à l’achat et j’ai eu l’impression de n’avoir roulé que 3h seulement tellement elle est confortable.Il y a une place digne d’un SUV à l’arrière, si ce n’est encore plus ! Une personne d’1m85 et plus y est à l’aise à l’avant ou à l’arrière dans ce véhicule citadin.Véhicule très à l’aise en ville, tient la route sur autoroute, et prise au vent vraiment correct. (J’ai eu 3 Twingo III neuves de 2019/2020/ et 2021 c’était une enfer avec le vent)Le coffre est raisonnable, sans plus mais c’est une citadine.

12,6 /20

Ka+ 1.2 TI-VCT 85 ULTIMATE 5P (2019)

Par KamiSama le 02/12/2021

Une petite voiture agréable à conduire mais dont les derniers problèmes rencontrés commencent à m'inquieter. Niveau consommation, je m'en sers pour un peu plus de 200€ par mois d'essence, sachant que je fais pas mal de route (environ 650km par semaine). Le siège conducteur est très confortable et j'apprécie le radar de recul.J'ai déjà fait les longs trajets (6/7h) et elle tient bien la route. Un peu difficile de s'insérer sur l'autoroute car peu de reprise et pas forcément dynamique pour la prise de vitesse, il faut rester prudent et se garder de la distance pour prendre sa vitesse.

15,8 /20

Ka+ 1.2 TI-VCT 85 ULTIMATE 5P (2017)

Par C.u le 18/05/2021

Bonjour à tous.Alors j'ai la ford ka+ depuis 4 ans maintenant je roule avec tous les jours avec c'est le modèle ultimate de 2017 85cv essence. Je fais du 110km/h tous les jours avec pour aller au travail et je roule avec aussi le week-end si nous ne prenons pas notre clio 4 à côté ...C'est vrai que pour s'engager sur l'autoroute c'est pas évident quand il faut être rapide ca me change clairement de la skoda fabia 115cv diesel. Mais une fois qu'elle est lancé c'est cool elle est agréable a conduire très silencieuse et elle a une bonne maniabilité.Elle ne consomme pas vraiment je met 1 plein d'essence a 55euros par mois uniquement pour le boulot sachant que j'ai 13 minutes de nationale a 110km/hL'assise est confortable pour une petite voiture malgré sa taille elle est assez grande a l'intérieur mon père rentre dedans sans problème 1m85 et il touche pas le plafond... le coffre j'arrive a mettre 4 voir 5 cabas... c'est déjà pas mal apres pour partir en vacances à 2 c'est suffisant mais plus non... Je n'ai pas eu de soucis avec ma voiture en 4 ans en espérant que ça continuera .. quand je lis les commentaires précédents je me dis que je suis peut être tombé sur une bonne série qui c'est... J'avais une fiesta de 2006 quand j'ai eu mon permis et c'est vrai que la ka+ ressemble beaucoup à ce modèle. En bref je ne m'y connais pas des masses en mécanique (un peu a cause de mes nombreux problèmes avec ma skoda fabia...de 2012)Pour résumé j'en suis contente de cette voiture sachant que je suis une femme.Et j'adore Ford. J'ai toujours le même concessionnaire qui s'occupe de mon véhicule le connaissant personnellement de leurs services je suis ravie. J'ai opté pour la garantie 7 ans a son achat.Voilà voilà 😊. Cordialement Cynthia.U.

13,2 /20

Ka+ 1.2 TI-VCT 70 ESSENTIAL 5P (2017)

Par 12goten le 02/05/2021

bonjour,petite citadine tres maniable en ville ou sur route,pas de moteur bruyant,tres economique suivant sa conduite,pas chere en assurance,j'ai ce vehicule depuis trois ans aucuns problemes mecaniques,changement des pneus avant seulement.assez pratique en abaissant les sieges,on peut charger beaucoups de choses dedans.niveau entretien est fait correctement,pas de souci a ce faire.

Essais Ford Ka+

Forum Ford Ka+

