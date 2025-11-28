Premières impressions au volant de la Cupra Raval, chasseuse d’Alpine A290

Cupra est la marque en forme du groupe Volkswagen, avec plus de 245 000 véhicules livrés de janvier à octobre, chiffre qui traduit une hausse de 37% par rapport à l'an dernier. Et à l’heure où nombre de ses concurrents peinent avec l’électrique, le constructeur espagnol fait état d’une augmentation de 84% de ses livraisons de modèles à batterie, en l’occurrence les Born et Tavascan qui représentent actuellement 23% de ses ventes.

C’est dans ce contexte que la marque s’apprête à lancer la Raval, une citadine 5 portes qui semble calquer son offre sur ce que propose Alpine avec l’A290. Reposant sur la plate-forme MEB+ du groupe VW, à partir de laquelle sera aussi développée l’ID.Polo, la Raval affichera une longueur de 4,05 m et une puissance de 210 ou 226 ch selon la version considérée. Si Cupra reste encore assez peu disert sur le pédigrée technique de la bête, notamment sur la capacité de sa batterie, il fait état d’une autonomie pouvant atteindre 450 km. Pour autant, la version VZ qui chapeautera la gamme et fait l’objet de notre prise en mains n’annonce "que" 400 km.

On n’en saura pas plus sur les performances, mais après un galop d’essai d’une grosse vingtaine de minutes sur les routes de montagne avoisinant le siège de Seat/Cupra à Martorell, près de Barcelone, on peut vous assurer d’une chose : la cavalerie annoncée répond bien à l’appel, servie par un train avant qui suit la cadence sans se laisser déborder par les 290 Nm de couple.

En version VZ, l’auto est rabaissée de 15 mm et repose sur des voies élargies de 10 mm. Elle dispose d’une suspension adaptative DCC Sport dont on perçoit bien le raidissement quand on active le mode Cupra, et le tout se voit placé sous l’autorité conjointe d’un différentiel électronique et d’un système antidérapage permissif comme il faut (et déconnectable). Résultat ? Une boule d’efficacité qui efface les lignes droites avant d’avaler les virages avec gourmandise, à la manière d'une GTI de la bonne époque en dépit de la surcharge pondérale due à la batterie (poids non communiqué par le constructeur).

Au quotidien, on appréciera aussi le mode "B" qui permet d'amplifier le frein moteur et de limiter le recours à la pédale du milieu. Et si je ne puis vous parler de la présentation de l'habitacle, en partie camouflé sur notre modèle d'essai, je peux vous préciser qu'on y apprécie la bonne position de conduite et la visibilité périphérique qui mettent immédiatement à l'aise. Pour toute ces raisons, cette efficace et amusante Raval VZ est une voiture qui donne le sourire. Et on comprend mieux pourquoi, durant la conférence de presse qui a précédé cet essai, les représentants de Cupra ont employé à plusieurs reprises l’expression "go-kart feeling" en évoquant la bête.

De fait, pour avoir conduit à plusieurs reprises la dernière Mini Cooper électrique, j’ai trouvé de nombreuses similitudes entre les deux voitures, qui ont en commun de provoquer le sourire chez leur conducteur quand il descend de l’auto. La Cupra Raval est une voiture prometteuse, dont on a hâte de prendre en mains la version définitive…et d’opposer celle-ci à ses rivales les Mini Cooper SE (218 ch), Abarth 500 (155 ch seulement, certes) ou Alpine A290 (version 220 ch). Voire aux Peugeot e-208 GTI et Lancia Ypsilon HF, qui plastronnent avec leurs 280 ch.

Et si la Raval sait se montrer raisonnable en termes de tarifs, comme le laissent supposer les 26 000 € annoncés pour la future version d’entrée de gamme, tout laisse à penser que l’on a affaire à une future "cliente" dans une catégorie de mieux en mieux fréquentée.