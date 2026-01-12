A la surprise générale, Citroën gagne déjà en Formula E et prend même la tête du championnat

Ce n’est que le second week-end de course de l’écurie Citroën dans le championnat Formula E, mais la marque aux chevrons autrefois victorieuse en WRC (puis en WTCC) revendique déjà sa première victoire : à l’occasion du E-Prix de Mexico, le pilote néo-zélandais Nick Cassidy a profité d’une stratégie impeccable pour remporter la toute première course pour la formation française.

Le coéquipier de Jean-Eric Vergne a parfaitement géré l’utilisation de son « Attack Mode », lui permettant de remonter le peloton depuis la 13ème place de la grille jusqu’à la victoire. Pour cela, il a aussi bénéficié de circonstances favorables.

Citroën en tête du championnat !

Grâce à cette victoire de Nick Cassidy et à la huitième place de son coéquipier Jean-Eric Vergne, Citroën Racing occupe pour l’instant la première place du classement au championnat des équipes avec 44 points devant Andretti (36), Nissan (35) et Porsche (35). Au classement des constructeurs (certaines équipes utilisent des autos « clients »), le groupe Stellantis est aussi devant avec 62 points contre 55 pour Porsche et 39 pour Nissan. Nick Cassidy est en tête du classement pilotes avec 40 points.

Précisons que cette saison 2025-2026, Stellantis peut compter sur deux marques : Citroën Racing, mais aussi DS Automobile avec Penske. Cette dernière n’est que 6ème du classement des équipes avec tout de même 20 points, devant Envision, Cupra, Lola-Abt et Jaguar.

Une équipe pas tout à fait nouvelle

A vrai dire, Citroën Racing n’est pas une écurie 100 % nouvelle : elle a repris la place de Maserati, présente en Formula E depuis 2022. Alors que la formation au trident n’a jamais réussi à se battre en tête, la nouvelle écurie profite d’un bien meilleur lancement de son effort dans la compétition. Rappelons aussi que Jean-Eric Vergne était auparavant l’un des piliers de l’équipe DS en Formula E. Il est d’ailleurs devenu champion de la discipline à deux reprises, en 2018 et 2018.

Sur la précédente saison, c’est Porsche qui a remporté le championnat des équipes et des constructeurs. Mais du côté des pilotes, c’est l’Anglais Olivier Rowland qui l’avait emporté sur sa Nissan. Citroën pourra-t-il réussir sur la durée et battre toutes les références ? Reste à savoir, aussi, ce qu’il adviendra de DS Automobiles en Formula E après la fin de cette saison 2025-2026. Aux dernières nouvelles, il se pourrait qu’elle disparaisse ensuite de ce championnat.