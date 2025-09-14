Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Citroen

Mais que signifie l'arrivée de Citroën en Formula E ?

Dans Sport Auto / Monoplaces

Cédric Pinatel

La marque aux chevrons arrive en Formula E dès la saison 2026. De quoi alimenter les spéculations autour de l’éventuel abandon de DS Automobiles en tant que marque à part entière dans le groupe Stellantis.

Eh oui, il y aura bientôt des Formula E Citroën !

L’engagement en sport automobile de Citroën, connu à jamais pour ses nombreuses victoires en championnat du monde des rallyes avec Sébastien Loeb, passera par la Formula E électrique à partir de la saison 2026.

La marque aux chevrons vient de confirmer officiellement cet engagement, déjà évoqué il y a quelques semaines dans des bruits de couloir. Elle rejoint ainsi le championnat mondial de ces monoplaces électriques où évoluent Porsche, Jaguar, Cupra ou encore Mercedes-AMG. Citroën remplacera d’ailleurs Maserati, dont l’équipe prévoit de tout arrêter au terme de cette saison.

Quid de DS Automobiles ?

Citroën rejoindra donc aussi DS Automobiles, acteur historique de la Formula E (et détenteur de quatre titres de champion). A moins que l’arrivée de Citroën en Formula E n’annonce justement le départ de cette autre marque du groupe Stellantis ?

Depuis quelques mois, les rumeurs vont bon train à propos de l’éventuel rétrogradage de DS Automobiles en tant que simple finition haut de gamme de Citroën et ce changement de stratégie est peut-être lié à un projet de ce genre (ce que ne confirme pas le groupe Stellantis pour l’instant).

Un duel entre les deux marques ?

Ou alors, Citroën et DS Automobiles vont simplement s’affronter en Formula E. Après tout, Maserati et DS Automobiles étaient déjà deux marques du groupe  Stellantis et par le passé, on a déjà vu Citroën batailler âprement avec Peugeot Sport en WRC du temps des 206 / 307 CC. Citroën précisera son engagement en Formula E le 20 octobre prochain et on en apprendra probablement plus à cette occasion. 

4  

Mots clés :

