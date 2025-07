Citroën en Formula E...à la place de Maserati ?!

DS Automobiles fait partie des constructeurs impliqués depuis longtemps dans le championnat Formula E, cette série de course réservée aux voitures électriques qui peine à intéresser le grand public face à la Formule 1. La division premium de l’ancien groupe PSA y est présente depuis la saison 2014, évoluant désormais avec l’équipe Penske.

Ce n’est pas la seule marque du groupe Stellantis à courir en Formula E : depuis 2022, Maserati y participe également avec moins de succès (zéro titre de champion contre quatre pour DS Automobiles depuis ses débuts).

Citroën à la place de Maserati !

D’après les journalistes d’Auto Hebdo, les jours de Maserati en Formula E sont justement comptés. La marque au trident serait remplacée par Citroën dans la discipline dès 2026, la direction de Stellantis ayant décidé d’un gros changement de stratégie dans cette discipline.

Il faut dire que Maserati ne cherche plus vraiment à communiquer sur ses modèles électriques, qui n’ont pas réussi à convaincre la clientèle que ce soit avec la GranTurismo Folgore ou le Grecale Folgore. Un tel désengagement ferait donc sens.

Une bataille ex-PSA ?

L’arrivée de Citroën paraîtrait tout de même étonnante : y aurait-il un intérêt à voir les marques DS Automobiles et Citroën lutter dans le même championnat ? Citroën a totalement délaissé le sport automobile depuis l’arrêt des programmes de rallye et ne cherche plus du tout à se donner une image sportive. Mais la marque aux chevrons met l’accent sur ses voitures électriques de route, même si l'on se demande si la Formula E constituerait l’axe de communication le plus naturel pour cela.