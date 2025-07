UFC-Que Choisir lance une action de groupe contre Stellantis dans l'affaire des airbags Takata

Après une mise en demeure effectuée en juin 2024, puis une plainte déposée pour « pratiques commerciales trompeuses, tromperie aggravée et mise en danger délibérée de la vie d’autrui », en janvier dernier, l’association de défense des consommateurs lance une nouvelle action contre Stellantis.

Afin que le groupe réponde à « ses responsabilités pécuniaires et au regard du fiasco de ses rappels sous " stop drive " réalisés depuis 2023 », UFC-Que Choisir lance une action de groupe et saisit le Tribunal judiciaire de Paris.

L’organisme demande ainsi différentes indemnités en réparation « du préjudice de jouissance consécutif à l’immobilisation de leurs véhicules », mais aussi pour les frais de stationnement, les frais de transport, les possibles frais de remorquage, de remises en état dans l’exemple d’une batterie déchargée, des frais d’annulation de services touristiques ou culturels, mais aussi en réparation des préjudices moraux subis en raison de l’anxiété générée.

Pour l’association, « ces mesures " Stop-drive " sont les conséquences directes et certaines du manquement, de par l’incurie et la gestion chaotique de Stellantis et Citroën dans l’exécution de leur obligation générale de sécurité, constituant une faute du constructeur, et ouvrant ainsi le droit à réparation au profit des consommateurs lésés ». La première date d’audience de procédure se tiendra le 15 octobre 2025.

Il s’agit de la première action de groupe intentée en France au sujet des airbags Takata. Ils sont responsables d’au moins 60 morts dans 11 pays différents ces 15 dernières années, dont 18 en France.

Suite à un accident mortel survenu le 11 juin dernier à Reims, le gouvernement français a exigé l’immobilisation de toutes les Citroën concernées par le rappel. Quelques jours plus tard, cette décision était étendue à tous les véhicules, toutes marques confondues. Avec les précédentes campagnes, cela porte le nombre de voitures immobilisées à 1,7 million.

Privilégier les grandes concessions

Suite à cette décision, le risque de saturation dans les ateliers est réel. Notre enquête auprès de différentes marques a révélé que, globalement, les grandes structures étaient plus à même de remplacer votre airbag dans des délais raisonnables. Toutefois, il est préférable de joindre plusieurs agents puisque les délais sont très variables.

Pour savoir si votre voiture est concernée par ce rappel et ce « Stop-drive », vous pouvez consulter la liste officielle des modèles. Pour plus de sécurité, appelez le réseau de la marque avec le numéro d’identification du véhicule (VIN à 17 caractères) inscrit sur la ligne E de votre carte grise.