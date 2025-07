Faute de diesel, il y a le Renault Rafale Borel

En Bref GNV ou GPL 200 chevaux + de 1000 km d'autonomie 49 450€ en GNV 47 900€ en GPL

On commence à bien connaître le Renault Rafale sur Caradisiac, déjà essayé à plusieurs reprises dans sa version hybride de 200 chevaux et dans sa nouvelle déclinaison hybride rechargeable de 300 chevaux. Ce SUV au positionnement un peu haut de gamme, qui remplace à sa façon l’ancienne berline Talisman, n’existe qu’avec des moteurs essence plus ou moins électrifiés et fait l’impasse, comme la plupart de ses concurrents (surtout les Français), sur le diesel. Il faut ainsi se contenter d’une consommation plus élevée qu’à l’époque des familiales Renault diesel lors des longs trajets mais aussi d’une autonomie maximale moyenne, la faute au réservoir de seulement 55 litres.

Si le diesel ne devrait pas revenir au catalogue Renault de sitôt, le spécialiste grenoblois des conversions de carburant Borel propose une solution inédite. La société dont on avait déjà essayé la Dacia Logan importée par ses soins ou le Duster TCe 130 chevaux 4x4 à bicarburation GPL vient en effet de mettre au point un kit de modification pour le Renault Rafale.

Le but ? Garder la carburation à l’essence classique du Rafale Hybride 200 chevaux, mais y ajouter au choix un système au gaz naturel ou au GPL pour augmenter l’autonomie maximale et abaisser le coût d’utilisation au quotidien.

Nous avons pris le volant d’un exemplaire converti au gaz naturel, équipé de quatre bombonnes en composite dans le coffre permettant d’embarquer 18 kg de ce gaz obtenu via la décomposition des déchets. Borel les loge dans la partie basse du coffre ce qui réduit inévitablement le volume de chargement puisqu’il se retrouve amputé de tout son espace au-dessous du seuil de chargement. Borel a aussi ajouté l’orifice de remplissage derrière la roue arrière droite, mais aussi une petite commande circulaire sous le volant à sa gauche dans l’habitacle pour changer la carburation (essence ou GNV donc) et lire le niveau de carburant sur le circuit de gaz naturel.

Au volant, aucune différence comportementale

A part ces tout petits détails et ce coffre arrière raboté (Borel n’a pas pu nous donner son volume exact par rapport aux 627 litres « d’eau » et aux 523 litres « VDA » du Rafale hybride normal), le Rafale modifié par Borel ne change en rien du modèle qu’on connaît depuis l’année dernière sur Caradisiac. On retrouve ainsi le petit trois cylindres 1,2 litre turbo de 130 chevaux associé à sa boîte à crabots et à son moteur électrique de 70 chevaux, riche en agrément en conduite tranquille et plus moyennement réactif lorsqu’on hausse le rythme. Dès qu’on met le contact, la petite diode Borel installée près du volant se met à clignoter pendant quelques secondes : le véhicule démarre en mode « essence » puis bascule automatiquement sur son système GNV (sauf si l’on appuie sur ce bouton pour conserver la carburation essence). Le passage au GNV ne modifie pas vraiment la sonorité du moteur ni ses performances, avec comme seul élément notable de légères vibrations parfois ressenties pendant la transition au ralenti le temps de quelques secondes.

Malgré les 51 kilos ajoutés par le système à l’arrière, le comportement dynamique du Rafale ne change pas non plus. Le seul petit défaut de cette installation, c’est qu’on ne peut pas lire la consommation en GNV depuis le tableau de bord : les voitures modernes bardées d’électronique comme le Renault Rafale ne permettent pas à un préparateur tiers comme Borel de relier leur système à leur centrale électronique de façon à pouvoir afficher la consommation en gaz naturel aux côtés de celle en carburant classique. Il faut donc se contenter du témoin présent sur la commande ajoutée par Borel, dotée de cinq encoches pour renseigner le niveau de remplissage. Notez qu’on a relevé une consommation de 4,3 kg aux 100 km de gaz naturel pendant notre court trajet d’essai peu favorable aux économies d’énergie. Avec 18 kg de gaz embarqué, cela donne 418 km d’autonomie en plus de celle autorisée par le réservoir d’essence de 55 litres. Soit très largement plus de 1 000 km au total.

A 1,625€ le kg de GNC au moment de notre ravitaillement à la station, cela donnait un plein à 29,25€ pour 418 km d’autonomie.

Le GNV trop cher par rapport au GPL ?

Reste un problème de taille dans cette solution techniquement intéressante : le prix. La conversion au GNV proposée par Borel coûte 8 000€ HT avec le système à trois réservoirs ou 9 000€ HT avec les quatre réservoirs permettant d’embarquer 18 kg de gaz naturel. Heureusement, Borel parvient à proposer le Rafale GNV à 49 450€ TTC grâce à une grosse remise constructeur contractée auprès de Renault. Sa conversion au GPL du même véhicule, autorisant théoriquement une meilleure autonomie maximale (pour une masse ajoutée de 62 kg à la voiture) revient à 4 000€ TTC, ce qui rend cette dernière solution plus intéressante financièrement. Le prix clé en main du Rafale GPL Borel est de 47 900€ TTC.

La conversion du Rafale au GNV par Borel se conçoit surtout pour ceux qui travaillent dans cet écosystème du gaz naturel, ce qui était d’ailleurs le cas du client à l’origine de la commande de cet exemplaire. Quand on a la possibilité d’accéder à du gaz naturel (surtout à des tarifs préférentiels) ou qu’on veut en faire la promotion, cette opération fait sens. Sinon, c’est la conversion au GPL qui représente financièrement la meilleure alternative possible à un SUV moderne carburant au diesel, surtout avec un réseau de stations mieux développé que celui du GNV.

Moins cher qu'un Volkswagen Tiguan TDI 150 chevaux

Sachant que le Rafale hybride de 200 chevaux coûte 46 000€ en finition Techno, le surcoût facturé par Borel dans ces conversions n'a rien de rédhibitoire (avec au passage une garantie constructeur conservée par Borel en GPL comme en GNV). A titre de comparaison, un Volkswagen Tiguan TDI de 150 chevaux demande au minimum 49 700€ avec un malus CO2 d’au moins 1 386€ et un malus masse d’au moins 920€. Au final, le Rafale GPL Borel revient donc sensiblement moins cher et permettra aussi d’abaisser son budget carburant. Bref, la solution du spécialiste grenoblois des énergies alternatives nous paraît crédible et sérieuse pour ceux qui recherchent l’autonomie et le coût d’utilisation d’un bon diesel « à l’ancienne » sur leur SUV.