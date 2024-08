EN BREF La Logan pas vendue par Dacia A partir de 15 710€ 18 610€ pour la GPL bien équipée Un coffre de 528 litres Des places arrière plus spacieuses

Tout le monde se souvient de la Dacia Logan de première génération, celle qui lançait la marque roumaine en Europe en 2005 avec la volonté d’y imposer sa carcasse de berline très compacte à petit budget. Essayée par Olivier Pagès qui possédait déjà à cette époque un bel accent chantant du Sud-Ouest, elle coûtait 7 600€ sur notre marché et reprenait des pièces d’anciens modèles Renault (train avant et pièces intérieures de Clio 2, train arrière de Modus, mécaniques basiques…). Vingt ans plus tard, Dacia joue en tête des ventes du Vieux continent mais la Logan ne figure plus parmi ses modèles stars chez nous.

dailymotion La Dacia Logan est de retour pour ses fans

Alors que la clientèle se rue désormais sur le Duster ou sur la Sandero pour les plus petits portefeuilles (il faut dire que les Dacia modernes coûtent deux à quatre fois plus cher que la première Logan !), la marque roumaine ne commercialise plus sa berline en France et la réserve désormais aux pays où ce genre de modèle plaît davantage (l’Espagne, par exemple). On n’a donc jamais vraiment connu la Logan de troisième génération, sœur de la Sandero de troisième génération lancée en même temps que cette dernière en 2020 (et légèrement restylée en 2022 avec le passage à la « nouvelle identité Dacia »).

Jusqu’à ce qu’une petite société située juste à côté de Grenoble, connue depuis longtemps pour ses préparations de voitures au GPL et à l’éthanol E85, ne décide de la faire revenir. Borel commercialise en effet la Dacia Logan de troisième génération en France en immatriculant des voitures initialement prévues pour d’autres marchés du Vieux continent (et donc adaptées aux dernières normes GSR2 désormais en vigueur chez nous). De quoi faire de cette berline de 4,39 mètres de long un authentique véhicule d’exception en France, puisqu’il se limitera à quelques dizaines d’unités par an.

On parle à la fois d’un modèle exotique et très connu, puisqu’il ne diffère pas beaucoup des Sandero et autres Jogger commercialisés directement par Dacia en France. Inutile de vous présenter cette face avant vue et revue dans la gamme depuis l’arrivée des calandres équipées du nouveau badge. Sa planche de bord et sa cellule avant commune à la Sandero et au Jogger ne vous dépayseront pas non plus, mais toute sa partie arrière lui est propre : grâce à son empattement plus long de 5 centimètres par rapport à la Sandero, la banquette arrière offre beaucoup plus d’espace aux jambes et une assise aussi plus agréable. Surtout, le coffre revendique 528 litres VDA de volume et même 628 litres en « norme d’eau ». Les 328 litres VDA de la Sandero (410 litres en « norme d’eau ») sont largement battus !