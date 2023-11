Maxi-fiche fiabilité - Kia Ceed III : la fiabilité garantie !

En bref

Lorsque Kia présente sa troisième génération de Ceed à l’occasion du Salon de Genève 2018, on sent clairement que la marque a pris confiance et ne compte plus jouer les outsiders. Le design équilibré est sérieux, avec des airs de Mercedes Classe A, l’intérieur est bien réalisé, doté de matériaux de bel aspect et pour couronner le tout, l’équipement est complet. À son lancement, trois niveaux de finition sont proposés : Motion, Active et Édition #1.



Cette édition de lancement laisse place à plusieurs niveaux : GT Line, GT Line Premium et GT, dont l’équipement est on ne peut plus complet.



Disponible en berline et en break, elle accueille sous le capot cinq moteurs (trois essence et deux diesel) modernes et aux puissances parfaitement adaptées. De plus, la boîte à double embrayage à sept rapports DCT7 est disponible sur le 1.4 T-GDI 140 ch et les deux diesel CRDi de 115 et 136 ch. De son côté, le break SW a droit à une mécanique hybride rechargeable.



En novembre 2021, la Ceed passe par la case restylage et affûte ses lignes. Néanmoins, l’intérieur et les équipements n’évoluent presque pas, tout comme l’offre mécanique. Depuis, la Kia Ceed continue paisiblement sa carrière.