En bref Catégorie des compacts À partir de 21 990 € Quatre moteurs essence et un diesel au choix

S'il y a un domaine qui fait partie de ceux ayant le plus évolué ces dernières années, c'est bien celui de l'éclairage avec la généralisation des LEDs. Un vrai progrès en matière de visibilité et de sécurité évidemment mais aussi en termes de design. La Ceed en est un bel exemple : avec ce restylage, sa silhouette de compact tout ce qu'il y a de plus classique n'évolue pas, ses boucliers et sa calandre sont redessinés et l'on voit arriver le nouveau logo de la marque, mais ce qui la transfigure avant tout, ce sont ses feux avant et arrière avec une nouvelle signature lumineuse très travaillée qui la modernisent et lui donnent un surcroît de personnalité.

dailymotion Essai – Kia Ceed (2021) : un restylage qui se voit mais est-ce suffisant ?

L'intérieur reste plus classique, pour ne pas dire générique, mais il frappe par sa modernité et sa finition, on ne rappellera jamais assez les progrès colossaux réalisés de génération en génération par Kia dans ces domaines. L'écran central de 10,25 pouces est légèrement tourné vers le conducteur qui profite aussi de l'instrumentation numérique de 12,3 pouces, on est bien assis, tout est à portée de la main et facile d'utilisation, ce qui manque juste au final, c'est une petite pointe de fantaisie et de couleur dans cet univers bien sombre.

En matière d'équipement, la Kia Ceed déjà très bien fournie fait des progrès en matière de connectivité et améliore ses systèmes d'aide à la conduite comme la surveillance des angles morts désormais active.

Question habitabilité, la Ceed, qui fait pourtant partie des petites parmi les compactes avec 4,31 m, se place dans la moyenne de la catégorie, avec une place à l'arrière tout ce qu'il y a de plus acceptable et un coffre du même tonneau, avec 395 litres.

Pour ce qui est des motorisations, pas de révolution. La Kia Ceed conserve son unique diesel 1,6 CRDi de 136 ch et ses quatre moteurs essence, un 3 cylindres 1,0 T-GDI offrant 100 ou 120 ch et deux quatre cylindres 1,5 et 1,6 développant respectivement 160 et 204 ch. Étonnamment, seul le diesel bénéficie de la micro-hybridation 48V, les autres devant se contenter d'un simple alternodémarreur, et l'hybride rechargeable reste l'apanage seul de la Ceed SW et de l'XCeed.

Affichée à partir de 21 990 €, la Kia Ceed démarre 1 000 € plus haut qu'avant son restylage, ce qui s'explique par l'enrichissement de son équipement de série pourtant déjà d'un très haut niveau.