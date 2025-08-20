Avec la Corsa GSE Vision Gran Turismo, Opel invente la voiture conçue pour un jeu vidéo

Il y a quelques années, à l’âge d’or des salons, la majorité des constructeurs proposaient des concepts cars spectaculaires. Malheureusement, la crise et le COVID sont passés par là. Les grandes messes de l’automobile sont devenues plus rares et surtout les showcars ont disparu, jugés souvent trop chers à concevoir.

C’est donc avec un certain plaisir que nous avons découvert ce concept-car Opel, qui sera révélé en grande première à l’occasion du salon de Munich 2025

Fidèle à leur style d’antan, cette Corsa GSE Vision Gran Turismo affiche un style spectaculaire avec tout d’abord une largeur de deux mètres. La longueur est traditionnelle en revanche pour une citadine avec 4 mètres. Le design est digne d’une voiture de course avec des ailes arrière très galbées tandis que celles avant, qui dépassent de la carrosserie, semblent juste apposées. Le bouclier avant est proéminent, mais c’est notamment la poupe qui impressionne avec un diffuseur et un aileron arrière actifs. Comprenez par là qu’ils se déploient sur 25 cm afin de s’adapter à la vitesse pour apporter plus d’appui. On notera également des jantes mesurant 21 pouces à l’avant et 22 à l’arrière ayant reçu un traitement aérodynamique spécifique.

Même s’il s’agit d’un pur exercice de style, certains détails évoquent tout de même les Opel d’aujourd’hui et de demain. Ainsi, ce concept est développé à partir de la plateforme STLA Small, qui sert aux citadines du groupe Stellantis. Au niveau des lignes, on découvre ainsi une nouvelle génération du Vizor, qui intègre désormais un logo éclairé encadré par des barres lumineuses horizontales et verticales, que ce soit à l’avant ou à l’arrière.

Comme l’extérieur, la fiche technique est tout aussi spectaculaire. Bien évidemment, ce concept car est électrique et grâce à ses moteurs implantés sur chaque essieu d’une puissance respective de 476 ch chacun, il développe la puissance colossale de 800 ch et un couple de 800 Nm. À cela s’ajoute une fonction boost de 80 ch pendant 4s, qui demande 80 s pour se régénérer.

Comme on peut s’en douter, les performances sont dignes d’une supercar avec une Vmax de 320 km/h et un 0 à 100 km abattu en 2.0 s, grâce notamment à un poids contenu de 1 170 kg. Le tout étant alimenté par une batterie de 82 kWh. Bien sûr, on ne parle pas ici d’autonomie.

À l’intérieur, c’est naturellement ambiance compétition avec la présence d’un arceau, d’un seul siège baquet. Face au pilote, un tout petit volant à double méplat. Pas d’instrumentation puisque toutes les informations sont projetées sur la planche de bord et relayées également par un affichage tête haute. Le mobilier est recouvert, comme les contre-portes d’un tissu agréable, le tout bénéficiant d’un rétroéclairage.

Pas de réalité, mais du virtuel

Bien évidemment, il n’y a aucune chance que ce concept débarque sur nos routes prochainement, toutefois, il pourrait préfigurer les futures sportives électriques de la marque, mais aussi la prochaine Corsa. En attendant que tout cela devienne réalité, certains petits chanceux fans de jeux vidéos pourront piloter cette Corsa GSE Vision Gran Turismo dans Gran Turismo 7 sur PlayStation 4 et PlayStation 5 dès l’automne prochain.