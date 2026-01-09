Killian, dépanneur: "Par chaussée glissante, le plus gros problème est le téléphone."

De fortes rafales et un grand quart nord-ouest du pays en alerte ce jeudi après-midi, le tout s’ajoutant au froid qui fige la neige déjà tombée en abondance et rend les chaussées glissantes. C’est peu dire que les automobilistes ne sont pas à la fête cette semaine. Pour achever de s’en convaincre, Caradisiac a contacté Killian, un dépanneur dont l’entreprise est installée en Seine Saint-Denis (93) : "lors du tout premier épisode neigeux de la semaine, c’était la folie avec des automobilistes qui n’étaient absolument pas prêts. La première heure, mon entreprise a reçu 400 appels !", témoigne le jeune homme. "Mais dès mercredi matin les choses se sont arrangées, et pour cause : il n’y avait personne sur les routes. Et il faut aussi saluer le travail de la direction des routes d’Ile-de-France, la Dirif, dont les saleuses ont bien bossé sur les grands axes."

Notre interlocuteur a identifié un vrai problème, qui n’a rien à voir avec les voitures : le téléphone ! "Les gens continuent de passer des coups de fil ou de regarder leurs écrans en conduisant, et ça ne pardonne pas quand on conduit sur le neige ou la glace. Les temps de réaction sont multipliés alors même qu’il faut au contraire doubler les interdistances pour pouvoir corriger sa trajectoire en cas de problème. Ils sont surpris, ils freinent et se rentrent dedans ! C’est clairement le problème numéro 1."

De façon plus inattendue, le dépanneur constate aussi un problème avec les voitures hybrides, "qui sont celles qui vont le plus au tas. C’est bizarre, on dirait que les gens ont plus de mal à doser les accélérations avec ces voitures. Et comme elles sont toutes en boîte auto, ça ne doit pas forcément aider en cas de perte de contrôle."

A noter aussi, des soucis d’ordre électronique, avec des calculateurs qui semblent craindre le froid: "tout ce qui est proche du sol gèle hyper vite. J’ai par exemple eu une Hyundai Kona de 24 000 km dont la crémaillère de direction avait gelé, en raison semble-t-il de la présence d’humidité dans une carte. Les données ne remontaient plus au calculateur, impossible de faire tourner le volant. J’ai chargé la voiture et on l’a déposée dans un garage Hyundai… "

Et le jeune homme d’insister sur quelques conseils de bon sens : "augmentez les interdistances, ne touchez pas au téléphone, prévoyez des trajets aux heures creuses et, bien sûr, privilégiez le télétravail."

Pour notre part, nous nous permettrons d'ajouter quelques conseils pratiques en plus de ceux prodigués ces derniers jours sur Caradisiac (parmi lesquels la recette du lave-glace ultime mitonnée par Alexandre Bataille !) :

- toujours rouler avec au minimum un demi-plein d’essence : si la voiture est bloquée sur la bas-côté, cela permet de garder plus longtemps le moteur - et donc le chauffage - en marche jusqu’à l’arrivée des secours

- disposer de couvertures à bord

- prévoir un petit stock d’eau de nourriture non périssable, à quoi pourra s’ajouter un thermos

- s’équiper d’un petit gyrophare du même type que celui désormais obligatoire pour les automobilistes espagnols, ce qui permet d’être visible de très loin en cas d’accident.

- toujours avoir un câble de recharge de téléphone à bord, voire une batterie externe en complément

- un coupe-ceinture, ou un canif, doit toujours être à portée de mains : cela permet de couper la ceinture en cas d’urgence si celle-ci est bloquée

- enfin, et c’est plus inattendu, sachez qu’une petite réserve de gravillons pourra vous sauver la mise sur chaussée glissante : disposés devant la roue, ils peuvent lui permettre de retrouver de l’adhérence si la voiture est coincée. Une litière pour chat fera aussi très bien l’affaire !

Pour autant, la meilleure des préventions est encore, si cela est possible, de rester chez soi en attendant que les intempéries se calment. Mais ce n’est pas pour tout de suite, à en croire Killian : "on prévoit une activité pleine jusqu’à lundi !"