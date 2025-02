Sécurité routière : 10 idées à piquer à nos voisins européens

L'année dernière en France 3 190 personnes sont décédées dans un accident de la route et 233 000 ont été blessés, dont 16 000 gravement. L’UE s'est fixée comme objectif de diminuer de moitié le nombre de morts et de blessés graves sur les routes (par rapport au niveau de 2019) pour 2030, et le réduire à zéro ou presque à l’horizon 2050.

Pour cela elle a entamé des discussions en vue d'harmoniser les règles de sécurité entre les pays membres. Pour l'heure chaque pays édicte ses propres principes. Et les efforts des constructeurs pour faire des voitures de plus en plus sûres ne suffisent pas encore à éviter toutes les causes d'accidents souvents dûes à un facteur humain.