Sécurité routière : l'ONU se mobilise contre " la pandémie silencieuse "

Funèbre cortège. Les accidents de la route causent chaque année près de 1,2 million de morts et plus de 50 millions de blessés graves à travers le monde.

" Les accidents de la route constituent une pandémie silencieuse, souvent éclipsée par des crises de santé publique plus visibles. Pourtant, les conséquences ne sont pas moins graves ", martèle Jean Todt, envoyé spécial de l’ONU sur la sécurité routière.

Afficher les comportements positifs

En France, 3 170 personnes ont perdu la vie sur les routes en 2023. Un nombre divisé par 6 depuis 50 ans. Il n’empêche. Le taux de mortalité routière dans L’Hexagone (5 / 100 000 habitants) demeure supérieur à celui de la moyenne européenne (4,6). La déléguée interministérielle à la sécurité routière refuse toute fatalité et pense que la France peut faire nettement mieux en la matière. " Des messages simples, du bon sens et l’application du code de la route ne sont pas des contraintes, mais la condition pour tous de pouvoir se déplacer librement en sécurité. La sécurité routière est un bien commun " explique Florence Guillaume.

Diviser par deux le nombre de victimes d'ici à 2030

Et d'insister sur la nécessité de mettre en avant les bons comportements. Pas de discours moralisateur donc, mais des messages " simples et de bon sens " portés par des célébrités comme Ousmane Dembélé, Charles Leclerc, Michelle Yeoh, Novak Djokovic, Kylie Minogue, Naomi Campbell, Didier Drogba et Tadej Pogačar

Dans le cadre de la Nouvelle Décennie d'Action pour la Sécurité Routière des Nations Unies, cette campagne internationale vise à réduire de moitié le nombre de victimes d'ici à 2030. Grâce au partenariat avec JCDecaux, les messages seront affichés dans 1 000 villes à travers 80 pays. Sous l'égide de l'ONU, la sécurité routière propose pour la première fois une action d'affichage mondiale coordonnée.