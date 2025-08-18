Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Audi Rs5 (2e Generation) Sportback

Pris à 282 km/h sur l'A42 en Audi RS5 sans permis

Faits Divers / Insolite

Cédric Pinatel

Il y avait visiblement une petite erreur dans la publication de la gendarmerie de l’Ain sur les réseaux sociaux, mais on est peut-être en présence d’un nouveau record dans le domaine des grands excès de vitesse en France.

Pris à 282 km/h sur l'A42 en Audi RS5 sans permis
La photo publiée par la gendarmerie de l'Ain qui montre une Audi RS 5 Sportback. Crédit image : Facebook.

On tient peut-être le nouveau « record absolu » de vitesse parmi les prises de la gendarmerie nationale sur le territoire français. Les faits se sont produits sur l’autoroute A42 à l’est de la ville de Lyon, dans le cadre d’un contrôle de vitesse mis en place par la gendarmerie de l’Ain le 13 août dernier. Sans qu’on connaisse l’heure à laquelle a eu lieu ce contrôle, les militaires affirment avoir intercepté une voiture « roulant à 282 km/h » sur cette autoroute, dont le conducteur a été immédiatement verbalisé alors que son véhicule a été envoyé à la fourrière.

La publication précise que le véhicule mesuré était une Audi RS 6 mais dans l’image adossée, on peut voir une RS 5 Sportback. Il est expliqué que la voiture était immatriculée en Suisse et que son conducteur, dont la nationalité n’est pas donnée dans ladite publication, roulait sans permis de conduire valable !

Un nouveau record d’excès de vitesse ?

Sans qu’on sache s’il s’agit précisément de la vitesse mesurée ou de celle retenue, on est peut-être en présence d’un nouveau record absolu de vitesse dans les  grands excès mesurés par les forces de l’ordre sur les routes de France.

On retrouve bien la trace d’un grand excès de vitesse enregistré à 272 km/h sur l’autoroute A1 au début de l’année 2024 ou plus récemment, un 258 km/h au lieu de 110 sur l’A40. Mais on ne trouve pas de chiffre aussi haut en recherchant sur internet.

Une RS 5 presque à sa vitesse maximale

Disparue du catalogue d’Audi, la RS 5 Sportback pouvait dans sa version Compétition atteindre officiellement 290 km/h en vitesse maximale. Elle possédait un V6 biturbo de 450 chevaux. 

En savoir plus sur : Audi Rs5 (2e Generation) Sportback

Audi Rs5 (2e Generation) Sportback

