Électriques à 25 000 € et autonomie record : pourquoi le groupe Volkswagen prend déjà rendez-vous avec le prochain Mondial de Paris

« En exposant des véhicules électriques disponibles à partir de 25 000 €, le Groupe entend démontrer sa capacité à proposer au plus grand nombre une mobilité électrique disposant du meilleur de la technologie ».

Voici la motivation première du groupe allemand, présenter son entrée de gamme électrique et ne surtout pas laisser la concurrence prendre de l’avance. La Volkswagen ID.Polo sera déjà connue, mais le salon parisien sera l’occasion de découvrir ses cousines de chez Cupra (Raval) et Skoda. À noter par ailleurs que la marque annonce « jusqu’à 450 km d’autonomie », ce qui laisse sur place les concurrentes comme la Renault 5. Même si les Citroën Ë-C3, Fiat Panda et Renault Twingo débutent sous la barre des 25 000 €, elles pourraient voir d’un mauvais l’arrivée d’un tel trio.

Ce n’est pas tout puisque le SUV ID.Cross devrait aussi fouler le sol de la Porte de Versailles. Chez Cupra, ce sera aussi le cas de la Born restylée et l’on peut espérer que l’on découvrira la version de série du break Vision O ainsi que les méchantes Audi RS6 et RS 6 e-tron.

Annoncer si précocement sa présence au Mondial qui n’aura lieu que fin 2026 (du 12 au 18 octobre) est une façon de préparer le terrain pour les potentiels futurs clients, mais aussi de donner à d’autres constructeurs l’envie d’être présents.

Objectif : + de 500 000 visiteurs

Puisque le monde attire le monde, espérons que la plupart des constructeurs y participent afin de rendre cette 91e édition du salon parisien plus attirante que celle de 2024. Les marques françaises, chinoises, mais aussi le retour de BMW ou encore Mercedes avait permis d’attirer « plus de 500 000 visiteurs ».