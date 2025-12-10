On a pris le volant du concept Skoda Vision O !

Les marques sont souvent fières de leurs nouveautés, y compris quand elles sont encore à l’état de concept. Et Skoda est intarissable sur sa Vision O qui annonce un futur break racé, ô combien plus émouvant que les massifs SUV qui pullulent sur le marché et… plus élégant que certains prototypes baroques des marques prémiums ! À tel point qu’après l’avoir présenté officiellement aux salons de Munich, puis de Lyon, elle a décidé de nous en passer le volant.

Car oui, ce véhicule roule. Pas très bien, mais il roule. L’instant est surprenant : la plupart des commandes étant inopérantes, les ingénieurs tchèques sont là pour nous assister. Cette prise en main leur impose de s’agenouiller : pas pour nous faire la révérence, mais pour presser un premier bouton d’ouverture de la porte sous la caisse, un deuxième pour démarrer le moteur électrique sous la planche de bord, un troisième pour sélectionner la marche avant, et enfin celui qui desserre le frein de stationnement.

Je suis alors perché sur un siège conducteur qui ne s’ajuste que dans le sens de la longueur, exagérément ferme au niveau de l’assise, et pourvu d’une ceinture factice (elle ne se déroule pas). Pas de doute : nous sommes bien à bord d’une maquette motorisée, dotée toutefois d’un écran central fonctionnel.

La consigne est claire : pas plus de 15 km/h sur une aire fermée à la circulation. Je m’exécute et roule au pas, juste pour le fun. L’auto craque et couine, mais je mesure ma chance. L’expérience est d’autant plus agréable que l’habitacle est lumineux grâce aux surfaces vitrées XXL et aux teintes claires du mobilier.

Par contre, la ligne de LED chargée de réchauffer l’ambiance sur le tableau de bord se reflète dans le pare-brise. Le petit tour effectué, je m’installe à l’arrière : l’espace y est généreux, mais l’assise basse typique d’une électrique à ras du sol peu confortable… Une déconvenue que l’on espère ne pas retrouver sur le modèle définitif, dont le lancement n’est pas encore annoncé, mais que l’on attend avec impatience !