La nouvelle Skoda Fabia 130 est une quasi-GTI

Contrairement à la familiale compacte Octavia, la Skoda Fabia n’a plus droit aux versions sportives badgées « RS » depuis déjà deux générations de modèles. La petite Tchèque existait pourtant bien en déclinaison « vitaminée » comme sa cousine la Volkswagen Polo à ses débuts. Mais elle se contente désormais de motorisations essence assez paisibles, même en montant tout de même à 150 chevaux pour sa version la plus puissante.

Attention, elle vient de s’encanailler un peu. Le constructeur tchèque dévoile en effet la Fabia 130, une série spéciale marquant comme son nom l’indique les 130 ans d’existence de la marque mais aussi le 50ème anniversaire de la Skoda 130 RS.

La Fabia 130, une petite GTI ?

Son allure reste quasiment identique aux badges près à celle de la Fabia en finition haut de gamme Monte Carlo mais sous le capot, il y a du nouveau : son petit quatre cylindres essence turbo TSI de 1,5 litre voit sa puissance passer de 150 à 177 chevaux et le couple maximum de 250 Nm s’obtient plus longtemps sur la plage moteur (jusqu’à 4 000 trs/min contre 3 500 pour la Fabia TSI 150).

Skoda annonce un 0 à 100 km/h abattu en 7,4 secondes et une vitesse de pointe de 228 km/h, un record absolu pour une citadine de la marque. Outre un moteur aux composants retravaillés, on espère que la mise au point dynamique a aussi été retouchée. Le constructeur précise en tout cas que la voiture utilise de série le châssis sport normalement proposé en option sur la finition Monte Carlo.

Quel prix ?

La Fabia 130 arrivera chez nous au mois de novembre en série limitée mais pour l’instant, on n’en connaît ni le prix ni le nombre d’exemplaires prévu. Si elle parvient à rester sous les 30 000€ avec un équipement de série généreux, ça pourrait devenir une citadine intéressante à condition qu’elle offre de vraies bonnes sensations de conduite. Bon, on se souviendra quand même qu’une excellente Ford Fiesta ST de 200 chevaux ne coûtait que 23 200€ en 2018…