Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Logo Caradisiac    

J'ai compris

Publi info

Skoda Fabia 4

La nouvelle Skoda Fabia 130 est une quasi-GTI

Dans Nouveautés / Nouvelles versions

Cédric Pinatel

7  

177 chevaux suffiront-ils pour transformer la Skoda Fabia en véritable petite GTI ? A l’heure de la disparition des citadines sportives thermiques, cette nouvelle version « 130 » dénote.

La nouvelle Skoda Fabia 130 est une quasi-GTI
Cette Fabia 130 n'est pas une version RS, mais elle s'en rapproche quand même un peu.

Contrairement à la familiale compacte Octavia, la Skoda Fabia n’a plus droit aux versions sportives badgées « RS » depuis déjà deux générations de modèles. La petite Tchèque existait pourtant bien en déclinaison « vitaminée » comme sa cousine la Volkswagen Polo à ses débuts. Mais elle se contente désormais de motorisations essence assez paisibles, même en montant tout de même à 150 chevaux pour sa version la plus puissante.

Attention, elle vient de s’encanailler un peu. Le constructeur tchèque dévoile en effet la Fabia 130, une série spéciale marquant comme son nom l’indique les 130 ans d’existence de la marque mais aussi le 50ème anniversaire de la Skoda 130 RS.

Bienvenue à bord de la Fabia 130. C’est assez classique, pour ne pas dire « banal ».
Bienvenue à bord de la Fabia 130. C’est assez classique, pour ne pas dire « banal ».

La Fabia 130, une petite GTI ?

Son allure reste quasiment identique aux badges près à celle de la Fabia en finition haut de gamme Monte Carlo mais sous le capot, il y a du nouveau : son petit quatre cylindres essence turbo TSI de 1,5 litre voit sa puissance passer de 150 à 177 chevaux et le couple maximum de 250 Nm s’obtient plus longtemps sur la plage moteur (jusqu’à 4 000 trs/min contre 3 500 pour la Fabia TSI 150).

La présentation extérieure semble identique à celle de la finition Monte Carlo, aux badges près (et quelques autres petits détails).
La présentation extérieure semble identique à celle de la finition Monte Carlo, aux badges près (et quelques autres petits détails).

Skoda annonce un 0 à 100 km/h abattu en 7,4 secondes et une vitesse de pointe de 228 km/h, un record absolu pour une citadine de la marque. Outre un moteur aux composants retravaillés, on espère que la mise au point dynamique a aussi été retouchée. Le constructeur précise en tout cas que la voiture utilise de série le châssis sport normalement proposé en option sur la finition Monte Carlo.

Quel prix ?

La Fabia 130 arrivera chez nous au mois de novembre en série limitée mais pour l’instant, on n’en connaît ni le prix ni le nombre d’exemplaires prévu. Si elle parvient à rester sous les 30 000€ avec un équipement de série généreux, ça pourrait devenir une citadine intéressante à condition qu’elle offre de vraies bonnes sensations de conduite. Bon, on se souviendra quand même qu’une excellente Ford Fiesta ST de 200 chevaux ne coûtait que 23 200€ en 2018…

La 130 RS derrière la Fabia 130 fête ses 50 ans.
La 130 RS derrière la Fabia 130 fête ses 50 ans.
7  

Mots clés :

Commentaires ()

Déposer un commentaire

Voir tous les commentaires

En savoir plus sur : Skoda Fabia 4

Skoda Fabia 4

SPONSORISE

Actualité Skoda

Voir toute l'actu Skoda

Toute l'actualité

Voir toute l'actu

Abonnez-vous à la newsletter de Caradisiac

Recevez toute l’actualité automobile

L’adresse email, donnée obligatoire, renseignée dans ce formulaire, est traitée par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement.

Cette donnée est utilisée pour vous adresser des informations sur nos offres, actualités et évènements (newsletters, alertes, invitations et autres publications).

Si vous l’avez accepté, cette donnée sera transmise à nos partenaires, en tant que responsables de traitement, pour vous permettre de recevoir leur communication par voie électronique.

Cette donnée est également utilisée à des fins de mesure et étude de l'audience du site, évaluer son utilisation et améliorer ses services ; lutte anti-fraude ; et gestion de vos demandes d'exercice de vos droits.

Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL).

Vous pouvez également retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données.

Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : Politique de confidentialité