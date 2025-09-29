Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Encore un coup d’œil dans le rétro réussi chez Skoda

La marque tchèque présente le coupé 110 R, une interprétation moderne du coupé éponyme des années 70. Si son allure séduit et sa propulsion électrique est dans l’air du temps, rien n’indique qu’il verra le jour…

Depuis plusieurs mois, Skoda multiplie les concept évoquant des modèles du passé.

Skoda se cherche-t-il un avenir dans son passé ? La question se pose puisqu’en juin dernier, la marque a imaginé ce que pourrait être une citadine Favorit contemporaine. Pour rappel, cette auto a été commercialisée de 1988 à 1994, pour devenir par la suite Felicia.

Ce fut au tour de la Felicia justement, mais en version Fun, de refaire surface au début du mois sous la forme d’un dessin 3D. La forme est encore une fois la même, sauf que le modèle revisité est cette fois-ci le coupé 110 R.

On note toutefois ici que les ressemblances sont moins frappantes. Les proportions s’apparentent davantage à un coupé à moteur avant et le dessin des parties avant et arrière est nettement plus ancré dans le futur. Les bandeaux noirs rappellent le concept Vision O dévoilé au Salon de Munich, et qui a fait le déplacement au Salon de Lyon la semaine dernière.

Le Skoda Coupé 110 R d'époque...
Le Skoda Coupé 110 R d'époque...
Et la réinterprétation de 2025.
Et la réinterprétation de 2025.

Néanmoins, le designer Richard Svec n’a pas oublié certains clins d’œil comme les prises d’air latérales sous les vitres de custode. Est-ce pour faire respirer un électromoteur placé en position central arrière ? Difficile à dire puisque ce Coupé 110 R n’existe que sur papier, ou plutôt sur écran.

Suffisamment en forme pour oser ?

Pourtant, il aurait fière allure dans la gamme du constructeur tchèque surtout dans cette configuration dotée de jantes de compétition à écrou central. Skoda pourrait se donner les moyens de lancer un tel coupé d’autant que la marque est en pleine forme, l’une des plus dynamiques du groupe Volkswagen. L’année dernière, 926 000 exemplaires ont été vendus et le début est en fanfare en France. Lorsque le marché décline à - 7 %, la firme affiche + 18 %.

