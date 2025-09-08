Et si Skoda relançait l’une des voitures les plus fun de son histoire ?

Malgré les apparences, la marque Skoda est ancienne puisque sa création date de 1895, sous le nom de Laurin & Klement. Seulement, la marque est restée discrète en France. Ce n’est qu’à l’aube des années 90, lorsque Volkswagen rachète la marque en 1991, que Skoda prend une autre ampleur.

Le premier fruit de cette collaboration est la Felicia sortie en 1994, une citadine peu chère, mais sérieusement fabriquée, remplaçante de la Favorit. Seulement, elle se veut passe-partout et manque un peu de peps. Un cas assez commun puisque le but est avant tout de rassurer.

Mais il faut aussi se faire connaître et faire le buzz, même si ce mot n’avait pas autant d’importance qu’aujourd’hui. La solution vient de la pétillante Felicia Fun, une version pick-up aux couleurs flashy et à l’architecture particulière. Les places arrière sont situées dans la benne et leur accès est compliqué puisqu’il faut passer par les places avant. Sans trop de surprise, cette Felicia n’a pas connu le succès avec seulement 4 216 unités écoulées.

À quelques jours de l’ouverture du Salon de Munich (du 9 au 14 septembre), Skoda ravive la mémoire des nostalgiques des 90’s avec une nouvelle Felicia Fun. La recette reste la même, mais le gâteau final est bien dans l’esprit actuel en reprenant le langage « Modern Solid » de la marque. Ce concept est l’œuvre du designer français Julien Petitseigneur. Si la face avant reprenant le style des derniers SUV de la marque est logique, il est dommage que les sièges du deuxième rang et la cloison vitrée coulissante ne soient pas reconduits. Ceci est justifié dans le but de rester dans un « état d’esprit réaliste ».

Une belle santé financière

Seulement, cette nouvelle Felicia Fun n’a pas vocation à devenir réalité. Un paradoxe lorsque l’on compare ce qu’était la marque Skoda dans les années 90 et aujourd’hui.

La firme est actuellement en quatrième position en Europe avec une marge opérationnelle en hausse de 7,5 % sur le premier trimestre 2025. Malgré la conjoncture actuelle, Skoda fait plus que se défendre avec 238 000 véhicules livrés au niveau mondial, en augmentation de 8,2 % sur la même période. Autre exemple : sur les six premiers mois de l’année, l’Elroq est devenu la voiture électrique la plus vendue sur le Vieux Continent.

La prise de risque serait-elle inversement proportionnelle à la santé financière ? Visiblement oui, tant pis.