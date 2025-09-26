Leasing social 2025, notre sélection de modèles présents à Lyon

Premiers arrivés, premiers servis. Cette année les professionnels anticipent une affluence plus importante que l’année dernière (1 million de demandes) et une liquidation du dispositif en quelques semaines à peine.

D’où l’importance de choisir rapidement son modèle et de monter son dossier auprès du concessionnaire de votre choix qui pourra le présenter dès l’ouverture du dispositif. Caradisiac vous présente sa sélection à l’occasion du Salon de Lyon.

LES CONDITIONS

Votre foyer fiscal dispose d’un revenu fiscal de référence par part inférieur à 16 300 €

Vous habitez à plus de 15 kilomètres de votre lieu de travail et utilisez votre voiture personnelle pour vous y rendre

Vous effectuez plus de 8 000 kilomètres par an en voiture dans le cadre de votre activité professionnelle.

R5 Evolution 150 ch : 170 €/mois : 410 km d’autonomie (37 mois / 37 500km)

Un style craquant, une autonomie et un niveau de puissance confortables et surtout la recharge rapide. Meilleur compromis de la gamme à ce prix là.





Skoda Elroq 60 204 ch : 189 €/mois : 427 km d'autonomie (37 mois / 40 000 km)

Matériaux soignés, habilité généreuse et rangements ingénieux, l'Elroq s'avère un choix judicieux pour un SUV familial et rassurant en matière d’autonomie.



Fiat Grande Panda 113 ch : 95 €/mois : 320 km d'autonomie (36 mois/36 000 km)

Au rapport prix, espace intérieur et originalité, la Grande Panda décroche le gros lot. L’art de conduire dans une ambiance sympathique et originale. Manque un chouilla d'autonomie mais dans son job, celui de la ville, elle se débrouille plutôt bien.

Volkswagen ID4 Pure Life Max 170 ch : 169 €/mois : 360 km d'autonomie (37 mois/40 000 km)



Le SUV de Volkswagen dispose des meilleures aides à la conduite actuelles. Cette version est efficiente, recharge vite et s’avère bien équipée avec un kilométrage supérieur à la concurrence.

Peugeot e 308 156 ch : 200 €/mois : 416 km d'autonomie (36 mois/36 000 km)

La compacte française n’est pas la plus efficiente mais elle brille par son toucher de route et sa qualité perçue. De plus, la version proposée jouit d’un bon niveau d’équipement.

Modalités de candidature

Aucune candidature et commande ne seront acceptées avant le 30 septembre. Il n’empêche. Mieux vaut réunir dès à présent les documents nécessaires (justificatifs de revenus, attestations de trajets, accord bancaire) et monter votre dossier auprès du concessionnaire (loueur) de votre choix qui s’occupera de l’ensemble des démarches administratives.

Faut-il se précipiter ?

Oui. Les voitures aux loyers les plus attractifs risques de s'arracher en à peine quelques semaines. Les concessionnaires ont pris les devants pour anticiper les démarches et accompagner les clients afin de maximiser leurs chances d’acceptation. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter notre guide complet sur le leasing social 2025.