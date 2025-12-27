Comme la berline Mercedes EQS restylée, le SUV Mercedes EQS SUV pourrait adopter une direction électrique pour son restylage

Le grand SUV Mercedes Eqs Suv a été dévoilé en 2022 et le temps est venu pour lui de s’offrir un petit lifting. Celui-ci lui permettra de mieux s’identifier avec les nouveaux modèles de la marque en adoptant un nouveau regard constitué de feux de jour étoilés. Au passage quelques modifications seront apportées sur les boucliers avant et arrière du modèle.

Sur le plan technique, le Mercedes EQS SUV devrait disposer des couples motorisation/batterie de l’actuel modèle, à savoir une double motorisation (un moteur à l’avant, un à l’arrière, transmission intégrale) de 360 ch, 544 ch et 658 ch pour la version Maybach, toutes ces motorisations étant associées à une batterie de 118 kWh autorisant, sur le papier, plus de 600 km d’autonomie.

Direction « Steer-by-wire » pour fêter le restylage de l’EQS SUV

Mais la principale innovation de ce modèle Mercedes EQS SUV restylé, pourrait être l’apparition d’une direction électrique, c’est-à-dire sans aucune liaison mécanique entre le volant et la crémaillère. En effet, Mercedes a déjà annoncé travailler sur cette technologie innovante avec l’équipementier ZF pour l’installer sur la berline Mercedes EQS lors de son prochain restylage. Il est donc tout à fait envisageable que Mercedes l’impose également au SUV EQS lors de son restylage. D’autant plus que le modèle est plus jeune, puisque la berline EQS est née en 2021 et a déjà bénéficié d’un restylage en 2024. Rappelons que cette direction électrique (Steer-by-wire) n’a plus de liaison mécanique entre le volant et la crémaillère de direction, tout est remplacé par des connexions électriques, les informations étant retransmises au volant par plusieurs capteurs qui analysent différents paramètres : angle de braquage, réactions du train avant, vitesse des roues…

Une présentation et un lancement avant la fin de 2026

La direction électrique est déjà utilisée par quelques modèles dont le SUV Lexus RZ ou la limousine NIO ET9. Une technologie qui peut faire peur à certains, qui se méfient de l’absence de colonne de direction entre le volant et la crémaillère et d’un retour d’informations au volant complètement artificiel, façon volant « retour de force » de jeux vidéo. Ce dispositif a aussi quelques avantages dont celui de limiter les efforts du conducteur lors des manœuvres, l’absence de remontée des vibrations du train avant, et surtout la possibilité de placer plus facilement les logiciels et calculateurs pour la conduite autonome, les niveaux 3 et 4 seraient alors plus facilement atteints. Avant de savoir si ce dispositif sera disponible sur le Mercedes EQS SUV restylé, il faut nous contenter de ces quelques photos scoop et patienter, car ce modèle devrait être présenté au cours du deuxième semestre 2026 pour une commercialisation en fin d’année.