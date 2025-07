Le Lexus RZ avec son volant de Formule 1, ça donne quoi ?

En Bref Version améliorée du précedent RZ Batteries plus grosses Autonomie en progrès Concurrent des BMW iX3 et Audi Q6 Volant unique sur le marché Prix inconnu pour l'instant

Le Lexus RZ est l’un des deux modèles électriques commercialisés par la marque premium de Toyota actuellement : alors que l’UX300E compact se contente d’un châssis de modèle thermique adapté à l’électrique, lui peut compter sur une architecture davantage optimisée pour cette technologie (la E-TNGA également utilisée par le Toyota bZ4X et le Subaru Solterra).

Lancé sur le marché en 2023, ce Lexus Rz s’attaquait aux gros SUV familiaux électriques premium du genre du BMW iX3, de l’ancien Audi Q8 e-tron ou du Mercedes EQC disparu depuis longtemps. Après seulement deux ans d’une carrière très discrète, il reçoit déjà des améliorations substantielles pour essayer de plaire davantage : un design très légèrement retouché à l’extérieur et à l’intérieur, mais surtout un groupe motopropulseur optimisé et ce fameux volant à direction « steer-by-wire » qui a nécessité deux ans de développement supplémentaire (car le résultat précédent n’était pas au goût du patron de Toyota Akio Toyoda).

Des batteries plus grosses, heureusement

Il embarque désormais de plus grosses batteries sous le plancher : des accumulateurs de 77 kWh en capacité brute et de 71 kWh en capacité nette, au lieu des précédents de 71,4 kWh de capacité brute et de seulement 64 kWh en capacité nette. Un changement nécessaire puisque la précédente mouture n’affichait qu’une autonomie maximale WLTP de 440 km au mieux dans sa configuration la moins énergivore, soit à peine plus de 300 km en utilisation mixte dans la vraie vie (et moins sur l’autoroute à 130 km/h). Sachant qu’il plafonnait aussi à 150 kW en puissance de charge (30 minutes pour le 10-80% en courant continu), ces chiffres le plaçaient assez loin des modèles les plus polyvalents.

Le « nouveau » RZ, lui, revendique jusqu’à 568 km d’autonomie maximale WLTP dans sa version 350e de base (transmission aux seules roues avant et 227 chevaux) avec les jantes de 18 pouces. La variante bimoteur 4x4 500e (380 chevaux) est donnée pour 500 kilomètres avec les jantes de 18 pouces et la déclinaison haut de gamme 550e F-Sport (408 chevaux), imposant les jantes de 20 pouces, pour 450 km. Certes, on reste loin des 630 km affichés par un Audi Q6 e-tron ou même des 800 kilomètres promis par le futur BMW iX3. La puissance de charge ne progresse pas et demeure plafonnée à 150 kW avec un 10-80% réalisé en 30 minutes. Mais il dispose au moins d’une capacité de charge à 22 kW en série en courant alternatif. Il gagne aussi (enfin) un planificateur de trajet et un système de préconditionnement de la batterie.

A l'intérieur, c'est le même

A l’intérieur, le Lexus RZ « restylé » apporte aussi quelques modifications notamment sur le système d’éclairage d’ambiance et certaines finitions. Le design de la planche de bord ne change pas par rapport au modèle découvert en 2023, avec son grand écran tactile central de 14 pouces et son combiné d’instrumentation numérique. L’ergonomie générale reste proche de celle du Toyota bZ4X avec une finition plus léchée et des places arrière davantage spacieuses. Le coffre, lui, se limite à 522 litres ce qui reste assez moyen pour un véhicule de cette taille même si on parle de volumes généreux dans l’absolu. Notez qu’il ne dispose pas de « frunk » à l’avant.

Evidemment, c'est ce fameux volant façon Formule 1 qui attire le regard à bord. Indisponible sur la version de base RZ 350e, il est en option sur le RZ 500e (à 2 500€) et de série sur le RZ 550e F-Sport.