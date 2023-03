Essai vidéo - Lexus RZ (2023) : un volant ne fait pas tout

5. Lexus RZ (2023) - L’évaluation dans la catégorie : 37 critères analysés et notés

3. Lexus RZ (2023) - Équipement : riche et technologique

EN BREF SUV 100 % électrique 1er modèle 100 % électrique Autonomie : 435 km max À partir de 75 500 €

L’hybridation, c’est LA spécialité de Toyota, leader en la matière depuis plus de 20 ans, pourtant c’est la filiale luxe du groupe japonais qui est le plus en avance sur le sujet de l’électrique. Ainsi, c’est en 2020, qu’est apparue la version électrifiée de l’UX, premier modèle électrique de la marque. Toutefois, il a fallu attendre 2023 pour découvrir le RZ, le premier vrai véhicule disponible exclusivement en électrique. La filiale luxe de Toyota continue donc d’élargir son offre électrique, mais également sa gamme de SUV à côté des UX, NX et RX.

Au-delà de ses caractéristiques électriques que nous évoquerons plus tard, la principale originalité de ce RZ réside dans l’habitacle puisqu’il peut recevoir un volant en forme de papillon à la manière des Tesla Model S et X Plaid. La forme de celui-ci entraîne de nombreux changements pour le conducteur, dont notamment une excellente vision de l’instrumentation numérique, qui peut être complétée par un affichage tête haute. Pas de doute, cela révolutionne le design de la planche de bord, mais il faudra se montrer patient, car cette innovation ne sera disponible qu’en 2025. En attendant, les clients auront aussi le choix d’opter pour un volant traditionnel. Pour le reste, le RZ dispose d’un large écran multimédia de 14 pouces, qui regroupe l’essentiel des informations, mais les commandes de climatisation demeurent physiques. En revanche, les rangements sont peu nombreux dans l’habitacle. Ainsi, pas de boîte à gants, mais un espace se dissimule sous la console centrale.

Ce dessin de planche innovant s’accompagne d’une débauche de technologie inédite comme le système de chauffage par rayonnement ou d’autres encore rares comme le rétroviseur numérique ou le toit vitré occultant électroniquement.

Avec sa longueur de 4,81 m, le RZ se positionne entre le NX et le RX qui viennent d’être renouvelés. Des dimensions généreuses qui lui permettent d'offrir une belle habitabilité aux places arrière que ce soit au niveau de la garde au toit ou de l’espace aux jambes avec en plus un plancher plat. Même constat pour le volume de coffre avec une capacité de 522 litres auquel il faut ajouter un rangement dans le sous-coffre de 58 litres.

Esthétiquement, pas de doute, ce RZ est bien une Lexus. Sa filiation avec les autres modèles de la marque est évidente. Cela passe tout d’abord par une large calandre, désormais pleine étant donné qu'il s'agit d’un modèle électrique, mais aussi par les projecteurs en forme de flèche. C’est toutefois à l’arrière que se trouvent les principales particularités, avec notamment une vitre très inclinée, qui surplombe une poupe verticale. L’ensemble ne manque pas de personnalité, c’est indéniable, notamment avec cette teinte bicolore, même s'il est vrai que ce RZ est moins exubérant que d’autres modèles de la marque.