Le nouveau Mazda CX-5 grossit et embarque un écran gigantesque

Le Mazda CX-5 a toujours évolué dans la catégorie des modèles familiaux compacts où existent les Nissan Qashqai, Ford Kuga, Volkswagen Tiguan, Peugeot 3008 et autres Hyundai Tucson. Mais alors que ce modèle figurait déjà parmi les véhicules les plus gros du segment, il est carrément devenu énorme.

Le tout nouveau Cx-5 de troisième génération mesure en effet 4,69 mètres de long, s’approchant davantage des modèles du segment supérieur (et de son grand frère le CX-60) que des concurrents naturels de la précédente mouture.

Une surprise à l’intérieur

Ce nouveau CX-5 de troisième génération affiche un style extérieur plutôt conservateur, reprenant la silhouette des CX-60 et CX-80 mais avec une face avant un peu différente et des feux arrière très "BMW".

A l’intérieur en revanche, il signe un sacré changement d’approche avec sa planche de bord équipée d’un gigantesque écran tactile central de 15,6 pouces, disponible de série sur les finitions hautes (sinon il faudra vous contenter d’une tablette de 12,9 pouces déjà assez gros). On retrouve tout de même la patte Mazda sur le design des aérations de cette planche de bord et de sa forme.

Avec des dimensions aussi généreuses, Mazda annonce une excellente habitabilité aux places arrière et un coffre de 583 litres avec un accès rendu aussi plus aisé.

Sous le capot, ça va être compliqué au départ

Mazda précise qu’au lancement, ce CX-5 de troisième génération utilisera le 4 cylindres 2,5 litres Skyactiv-G M-Hybrid (hybridation légère à 24 volts), connecté à une boîte de vitesses automatique à six rapports. Développant 141 chevaux et 238 Nm, ce bloc toujours atmosphérique avoue hélas 157 g/km de CO2 (pour 7,3 litres / 100 km de consommation mixte), soit 4 818€ de malus CO2 français 2025 et même 6 637€ de malus 2026. Avec ses 1 629 kg à vide de base, il s’expose aussi à un petit malus masse additionnel.

La carrière de ce nouveau CX-5 devrait ensuite rebondir avec une version hybride « full », attendue pour 2027, qui permettra de revendiquer des émissions de CO2 beaucoup plus basses. En attendant et même si l’engin laissera le choix entre la traction et les quatre roues motrices, il risque de souffrir un peu de son offre moteur peu adaptée aux standards européens et surtout français. Reste aussi à connaître son prix, évidemment.