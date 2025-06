L'avenir pas vraiment folichon de l'industrie automobile européenne

Souvent, quand une bonne nouvelle en cache une mauvaise, on commence par la bonne. Ainsi, selon le cabinet conseil AlixPartners, celui-là même qui avait géré la faillite de General Motors en 2008, et qui a publié son étude ces jours-ci, les ventes de voitures en Europe devraient progresser de 600 000 unités d’ici cinq ans.

Champagne ? Pas si simple, car derrière cette réjouissance se cachent les fameuses mauvaises nouvelles, et elles sont nombreuses. Ainsi, et toujours selon le cabinet américain, la baisse des ventes devrait se prolonger cette année, comme l’an passé, avec 100 000 autos en moins en Europe, avant de commencer à progresser jusqu’en 2030.

10 % de voitures chinoises en 2030

Autre mauvaise nouvelle, bien pire encore, si les ventes vont s'améliorer dans les années à venir, c’est au détriment des constructeurs européens, et à l’avantage des Chinois. Ils détiennent actuellement 4 % de parts de marché ? Ils devraient s’en octroyer 10 % en 2030.

Quant à l’effet du protectionnisme de Bruxelles envers les importations de l’Empire, elles auraient un effet très limité, puisque selon l’étude, 8 usines chinoises en Europe sont dans les cartons et les voitures qui y seront assemblées pourront y échapper. Résultat : un déficit de ventes estimé à 600 000 autos pour les constructeurs européens en 2030, alors que le marché progresse. Mais en leur défaveur.

Mais quel est le type d'autos, chinoises et, en partie européennes, vont déferler sur le continent au cours des 5 prochaines années ? Surprise : l’électrique va avoir le vent en poupe. AlixPartners prévoit même une part de marché de 43% pour le VE en 2030. Curieux, alors que les constructeurs européens mettent un frein à leurs batteries pour revenir partiellement au thermique et que les États de l’Union se font tirer l’oreille pour aider les consommateurs à acheter des voitures électriques. Mais le cabinet croit dur comme fer à la baisse des prix de vente des autos à watts et au ralliement des automobilistes.

Qu’en est-il des autres technologies ? L’hybride rechargeable semble stagner à 6 % dans les prochains temps. En revanche, le prolongateur d’autonomie, en désuétude depuis plusieurs années semble prendre sa revanche, justement.

Des usines en sous-production

Les Chinois s’engouffrent dans cette solution, et proposent déjà avec 46 modèles équipés de range extenders, alors qu’ils ne disposaient que de 18 modèles en 2023. Résultat, ces REEV (Range Extended Electric Vehicle) représentent déjà 6% des ventes dans l’Empire du Milieu. BMW, pionnier en la matière dès 2013, devrait lui aussi renouer avec le genre devrait y revenir, alors Mazda et Honda ont craqué déjà.

C’est donc la Chine qui dicte sa loi technologique, ce qui n’est pas sans conséquence sur l’industrie européenne et ses ventes en berne. En conséquence les usines des marques du continent ne tournent plus qu’à 55 % de leurs capacités, un chiffre qui descend même à 51 % en France.

Quant à la marge opérationnelle des groupes européens, elle stagne ou baisse, fort logiquement. Et en dehors des Chinois, elle ne progresse plus qu’en Corée ou au Japon. Le continent qui a inventé l'automobile est-il devenu le vilain petit canard de cette industrie ?