Les hybrides rechargeables à nouveau désirés

Dans un marché européen en bernes (-1,9 %) au premier semestre selon les chiffres de l'Association des constructeurs automobiles européens (ACEA), les ventes de voitures hybrides continuent de flamber. Une croissance portée par les grands marchés européens : France (+34,1 %), Espagne (+32,8 %), Italie (+10 %) et Allemagne (+9,9 %). Au point d’en devenir la principale motorisation européenne. En comptabilisant les hybrides rechargeables (8,4 % de PDM), presque une voiture sur deux vendues en Europe en 2025 est une hybride.

Les ventes 'hybride rechargeable progresse

Après une longue atonie, le moribond PHEV se refait une santé. Au sein des 27 pays de l’Union Européenne l’hybride rechargeable connaît une croissance (+19,5 %), supérieure à celle des hybrides simples (+17,1 %). Les ventes progressent dans 22 pays sur les 27 que compte l’UE. Principalement en Allemagne. Avec138 095 immatriculations, le pays des 16 Länder représente à lui seul près de 30 % du marché européen (469 410 unités). Si on rajoute le Royaume-Uni (107 039 immatriculations +31%), ces deux pays représentent près de la moitié des véhicules hybrides rechargeables (57 449 exemplaires) écoulés sur l’ensemble de l’Europe élargie. L’Espagne 56 113 unités (+ 82 %), la France 49 149 ventes (-33 %) et l’Italie 44 697 immatriculations (+54,5%) constituent les trois autres grands marchés de l’UE.

Les raisons du succès

L’offre de modèles s’est non seulement élargie, mais aussi améliorée. Les plug-in modernes proposent aujourd’hui des autonomies 100 % électriques de plus de 100 km. Bien utilisés ces modèles permettent aussi de circuler en mode électrique sur des trajets courts sans émission de CO2 (tout en gardant le moteur thermique pour les longs trajets). Pour les personnes qui effectuent des trajets domicile travail, cela représente une bonne option : en utilisant une électricité peu coûteuse, les trajets peuvent être réalisés à moindres frais qu’avec une voiture essence ou diesel classique.

Le paradoxe écologique

Pourtant, une analyse récente de l’Energy and Climate Intelligence Unit (ECIU) révèle que le coût annuel du ravitaillement en carburant des véhicules électriques hybrides rechargeables est presque deux fois plus élevé que ce que suggèrent les tests en laboratoire. En cause, le manque de vigilance de conducteurs qui abusent de la motorisation thermique.

Les hybrides rechargeables présentent également l’intérêt pour les industriels de baisser leur taux moyen d’émissions de CO2, de manière à réduire le risque d’amendes associé aux normes CAFE. Même s'il ne dispose pas de toutes les vertus écologiques souhaitées, sur le chemin de la transition énergétique, le PHEV a de nouveau le vent en poupe. Reste à savoir pour combien de temps.