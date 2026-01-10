LeapMotor débute son offensive au Salon de Bruxelles

La nouvelle compacte électrique dont le prix de ventes est attendu sous les 30 000 € est exposée au Salon de Bruxelles. Elle s’appelle B05 et mesure 4,43 mètres de long.

Elle laisse le choix entre deux configurations mécaniques : une variante de base à batteries de 56,2 KWh et moteur de 180 chevaux et une déclinaison à batteries de 67,1 kWh avec un moteur de 218 chevaux.

L’autonomie maximale WLTP est t donnée pour 434 km. Le constructeur annonce un temps de charge de 30 minutes pour passer de 10 à 80 %, à une puissance maximale de 168 kW. Dévoilant un habitacle à la planche de bord très proche de celle du B10, cette B05 démarrera sa commercialisation en Europe l’année prochaine. Attendue pour fin 2026 en Europe, la Leapmotor B05 Ultra devrait démarrer autour des 30 000 €.

A ses côtés, Leapmotor présente pour la première fois en Europe son premier véhicule du segment B. Il s’appelle B03X mesure environ 4,20 m de long (1,80 m de large) et viendra concurrencer en Europe les Renault 4, Peugeot e-2008 ou encore le BYD Atto 2.

Très classique dans sa ligne, il reprend la plate-forme Leap 3.5 du B10. La voiture est présentée avec des jantes de 18 pouces, un toit flottant façon Smart et des lignes arrondies. L’intérieur, dévoilé pour la première fois. Leapmotor annonce 500 km d’autonomie selon le cycle d’homologation chinois (plus optimiste que notre WLTP) grâce à une batterie LFP.

Le Bo3X est attendu en France d’ici la fin 2026. Comme toujours, Leapmotor va attirer l’attention en cassant les prix. On imagine déjà ce véhicule sous les 25 000 €, soit un écart notable vis à vis des concurrents.