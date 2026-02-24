Face à l’Alpine A290, Stellantis prépare une nouvelle sportive 100% électrique, l’Opel Corsa GSE

On ne peut plus dire que le groupe Stellantis ne propose pas de petites sportives. On ne parle en revanche plus de petites GTI thermiques à l’ancienne, mais plutôt de modèles 100 % électriques tous basés sur une architecture mise au point par le département Stellantis Motorsport et déclinée chez toutes les marques du groupe ou presque.

Cette architecture a d’abord trouvé son chemin sous le capot de l’Alfa Romeo Junior Elettrica Veloce, puis de l’Abarth 600e, de la Lancia Ypsilon HF et plus récemment de la Peugeot E-208 GTI et de l’Opel Mokka GSE. Eh bien ce n’est pas fini, ce groupe motopropulseur va aussi arriver bientôt sur la Corsa.

Une Opel Corsa GSE

L’image ci-dessus montre la future Vauxhall Corsa GSE, modèle spécifiquement conçu pour le marché britannique où cette marque existe toujours à la place d’Opel (avec un simple rebadgage). Mais c’est bien une Opel Corsa GSE qui s’annonce, très probablement équipée exactement du même moteur et des mêmes batteries que ses désormais nombreuses cousines sportives du groupe Stellantis.

L’Opel Corsa GSE développera ainsi 280 chevaux et 345 Nm de couple via un moteur entraînant les roues avant et connecté à un blocage de différentiel mécanique. Les batteries, elles, sont d’une capacité de 54 kWh. Le 0 à 100 km/h sera abattu en moins de 6 secondes.

Cousine et rivale des Lancia Ypsilon HF et Peugeot E-208 GTI

Bref, ce sera un quasi-clone des Lancia Ypsilon HF et Peugeot E-208, mais aussi une rivale de l’Alpine A290 et de la Mini JCW électrique. On devrait retrouver avec cette auto les mêmes sensations que dans tous les autres modèles du groupe Stellantis déjà équipés de cette mécanique : des autos franchement amusantes à piloter et au moins aussi performantes que les anciennes GTI thermiques, hélas limitées par une autonomie qui peut se réduire à moins de 100 km dès qu’on en profite un peu sur la route.