Quand elle perd la motricité, cette voiture électrique disjoncte totalement

Le VinFast VF8 n’est pas ce que l’on peut appeler un franc succès commercial. Aux Etats-Unis lors des premiers essais presse en 2023, ce nouveau SUV électrique a été vivement critiqué pour ses défauts. En France, d’ailleurs, la marque a préféré prêter sa voiture à des influenceurs payés directement par la marque plutôt que d’organiser de vrais essais presse quelques mois plus tard. Les ventes de ce constructeur vietnamien, dont les ambitions étaient immenses en 2022 lors de son grand lancement mondial, sont restées anecdotiques depuis chez nous comme dans le reste des marchés d’exportation. Aux dernières nouvelles, la marque prévoyait de se réorganiser totalement sur le marché européen.

Premier modèle de sa nouvelle gamme de véhicules électriques, le Vf8 s’illustre en tout cas dans cette vidéo par le fonctionnement surprenant de ses roues arrière motrices en cas d’évolution sur des terrains à l’adhérence compliquée. Ici, un exemplaire nord-américain est mis à l’épreuve en reculant sur une pente recouverte d’herbe et de neige.

Un logiciel complètement largué

En de pareilles circonstances, il est tout à fait normal de voir la voiture échouer à trouver de la motricité et laisser patiner ses roues. Ce qui l’est moins, c’est ce qu’il se passe une fois que les roues arrière perdent la motricité : plutôt que de moduler l’arrivée du couple et de la puissance, ici, elles se mettent subitement à accélérer de façon démesurée même lorsque les aides à la conduite et l’antipatinage sont activés.

Entre les pneus fumant et les hurlements entendus dans ces manœuvres, la scène est vraiment ridicule à observer. Il y a visiblement un gros problème dans la programmation du groupe motopropulseur dans ce genre de situation. Certes, ce n’est pas tous les jours qu’on se retrouve sur ce genre de terrain et avec ces contraintes-là. Mais il paraît normal de pouvoir compter sur une auto répondant correctement dans ce genre de conditions. A noter qu’ici, les choses ne s’arrangent pas lorsque l’antipatinage est désactivé et à la suite du dernier essai, la voiture s’est mise à afficher de nombreux défauts mécaniques au tableau de bord.

Le VF6 était un meilleur espoir, mais…

Après le VF8, Vinfast a lancé le VF6 plus compact sur notre marché qui semblait de meilleure qualité que son grand frère. Hélas, on reste encore loin du véhicule vraiment compétitif compte tenu de ses problèmes persistants, comme nous avons pu le constater lors de notre premier essai sur Caradisiac. Bref, les efforts de VinFast pour se développer sur notre marché sont pour l’instant insuffisants.