Trois françaises (et demi) en lice pour les World Car Awards 2026

Le millésime 2026 des World Car Awards, qui couronnent, depuis 2005, les meilleures voitures du monde et dont votre serviteur est le juré pour la France, vient d’être lancé. La publication des modèles éligibles est la première des 5 étapes qui permettront, le 1er avril 2026, lors du salon de New-York, de dévoiler la liste des 6 lauréates.

Outre la meilleure voiture du monde (World Car Award), seront également élues la meilleure électrique (World Electric Vehicle), la meilleure voiture de luxe (World Luxury Car), la meilleure sportive (World Performance Car), la meilleure urbaine (World Urban Car) et le design le plus réussi (World Car Design of the Year).

Le retour des françaises

Pour mémoire, le grand gagnant 2025 du World Car Award a été le Kia EV3. Quant à la dernière victoire d’un modèle tricolore, elle remonte à 2023 avec le titre de World Urban Car pour la Citroën C3. À noter que la marque au double chevron est le seul label français à avoir été récompensé dans cette compétition. Outre la C3, la première génération de C4 et la C4 Cactus ont remporté le World Car Design of the Year, respectivement en 2006 et 2015.

Avant toute chose, précisons que, pour être éligible, un modèle doit, notamment, être commercialisé sur deux continents différents, ce qui explique l’absence d’autos telles que les nouvelles Renault 5 et Renault 4. Pour 2026, Citroën se lance donc dans la bataille avec les C3 Aircross et C5 Aircross. Renault n’est toutefois pas totalement absent pour le nouveau Koleos/Grand Koleos, qui n’est pas vendu en Europe, est également de la partie. En revanche, nulle Peugeot en vue.

L’Europe résiste

En tout, ce sont 10 représentantes du Vieux Continent qui remplissent les critères d’éligibilité pour 2026. Outre les 3 tricolores citées plus avant, on trouve ainsi l’Alfa Romeo Junior, les BMW Série 2 Gran Coupé et iX3, la Mercedes CLA, l’Opel/Vauxhall Grandland, la Skoda Superb et la Smart #5.

Une quinzaine d’autres modèles, presque tous asiatiques, éligibles sont également, ou seront très prochainement, disponibles en France : BYD Seal 6 DM-i, Cadillac Optiq, Honda Prelude, Hyundai Ioniq 9, Kia EV4, EV5 et PV5, Leapmotor B10, Lynk&Co 02/Z20, Mazda 6e/EZ-6, MG S5 EV/ES5, Nissan Leaf, Suzuki eVitara, Toyota Rav4 et VinFast VF6.

La liste complète est disponible ici.

Et dans les autres catégories ?

On retrouve par ailleurs principalement des modèles déjà présents dans la liste du World Car Award. Soulignons toutefois la présence, dans les catégories World Luxury Car et World Electric Vehicle, des Audi A6/S6 e-tron et DS n°8.

Les modèles européens sont également à la fête dans la catégorie World Performance Car avec 13 représentantes sur 20, parmi lesquelles la BMW M3 CS Touring, le Land Rover Defender Octa, la Ferrari Amalfi, la Lamborghini Temerario ou encore la Smart #5 Brabus.