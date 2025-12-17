Les agriculteurs en colère déguisent les radars en sapins de Noël
Le climat est tendu dans le monde agricole en ce moment avec la protestation contre la politique du gouvernement face à la dermatose nodulaire, mais il y a également les négociations avec le Mercosur qui déplaisent. Pour faire entendre leur opposition face ce dernier point, certains agriculteurs ont trouvé un moyen de contestation original.
Casser des radars est devenu un mode opératoire classique de la part des manifestants comme Cédric vous en a parlé hier. Mais on s'intéresse aujourd'hui à une initiative plus originale qui consiste à mettre hors service les radars en les obstruant avec des sapins de Noël ou en les recouvrants de guirlandes lumineuses. Des actions qui tombent parfaitement vu la saison.
Cette technique de contestation a débuté il y a quelques semaines dans le Loiret. La FNSEA 45 et les Jeunes Agriculteurs avaient alors habillé plusieurs radars en sapins de Noël avec à leur pied de petits cartons-cadeaux sur lesquels étaient marquées certaines revendications comme "Mercosur", "Importation sans traçabilité", "concurrence déloyale".
Cette façon a aussi été reprise dans la Vienne où les Jeunes Agriculteurs ont organisé une opération identique sur une dizaine de radars dans les environs de Poitiers et il en est de même dans le département de l'Indre. Le but est d'éviter de faire rentrer de l'argent dans les caisses de l'État pour protester contre certaines décisions.
Il faut noter que cette stratégie des sapins n'a pas été adoptée par tous les syndicats agricoles puisque la confédération paysanne et la coordination rurale ont choisi des voix plus radicales pour faire entendre leurs voix avec par exemple des blocages de routes ou même la destruction des radars.
Des initiatives globalement saluées par les automobilistes
Empêcher un radar de verbaliser est une action saluée par la plupart des automobilistes qui voient ainsi le risque d'effraction fortement diminuer. Par contre, on n'en dira pas de même des blocages, qui ont tendance à énerver tous les utilisateurs de la route.
