ActualitE

Les agriculteurs se défoulent sur les radars et plantent même des arbres sur l'autoroute

Cédric Pinatel

Alors qu’ils manifestent partout en France pour protester contre la politique du gouvernement face à la dermatose nodulaire contagieuse qui ravage les troupeaux bovins, les agriculteurs s’en donnent à cœur joie lorsque leurs cortèges croisent la route d’un radar chantier. Et ce n'est pas tout...

Des agriculteurs s'en prennent ici à un radar chantier lors d'une manifestation à la fin de l'année 2024. Photo MaxPPP.

Quel est le point commun entre les manifestations des gilets jaunes, celles des agriculteurs ou un certain nombre d’autres mouvements de contestation publique ? Bien souvent, les radars constituent un excellent moyen de canaliser la colère des manifestants.

L’année dernière, d’ailleurs, des agriculteurs s’en étaient pris à au moins un radar chantier dans le cadre de marches de protestation. Et cette année, c’est encore un radar chantier qui a vécu des moments difficiles à l’occasion d’une action contre la stratégie d’abattage systématique décidée par le gouvernement pour les troupeaux contaminés lorsqu’un cas de dermatose nodulaire contagieuse est détecté.

Près de Bordeaux

La vidéo ci-dessous, rapportée notamment par Sud-Ouest, a été filmée près de Bordeaux sur l’A63 en Gironde, dans la nuit du 14 au 15 décembre 2025. Elle montre un tracteur qui empale une cabine de radar chantier pour la déplacer et la jeter ensuite dans les flammes d’un petit brasier.

A noter que dans ce cas précis, les gendarmes ont reçu l’ordre de ne pas s’opposer aux manifestants.

Des axes bloqués partout en France

Ce mardi 16 décembre, on dénombre de nombreux blocages sur les axes de France (toujours dans le cadre des mouvements de protestation des agriculteurs). Nos confrères de France Info ont référencé la plupart de ces blocages qui concernent aussi bien l’Ariège que le Gard, le Cantal, la Dordogne, le Gers, la Gironde, la Haute-Garonne, le Tarn ou les Yvelines.

Comme le montre l'autre vidéo ci-dessous, les agriculteurs n'ont pas hésité non plus à arracher un gros arbre pour le ramener sur la chaussée d'une voie rapide.

