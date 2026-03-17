En bref Moteur essence de 115 ch

Boîte automatique ou mécanique

A partir de 19 000 €

La nouvelle Clio reçoit une motorisation essence de 115 ch permettant d'alléger la facture. Équipée d'un trois-cylindres essence dans sa configuration la plus simple, sans micro-hybridation, la Française voit son prix débuter à 19 000 €. Un positionnement agressif sur le marché des citadines face à des modèles comme la Peugeot 208 ou la Volkswagen Polo. Toutefois, il faut garder à l'esprit que ce prix alléchant peut varier de façon importante en fonction de la configuration choisie : Renault laisse en effet le choix entre deux transmissions (BVM ou BVA) et trois finitions.

Ce contenu dépose des cookies, vous devez accepter les cookies youtube en cliquant sur le bouton ci-dessous pour pouvoir visualiser ce contenu et recharger la page Accepter les cookies youtube

Ainsi, notre version d'essai, équipée d'une boîte automatique EDC en finition intermédiaire « Techno », atteint la coquette somme de 25 400 €. Un niveau de finition qui n'est pas vital selon nous, car l'entrée de gamme « Evolution » s'avère déjà très bien équipée (cf. page équipement). Sa véritable valeur ajoutée réside peut-être dans l'arrivée du performant système multimédia avec Google intégré, navigation et services connectés.

Pour des raisons de coûts, Renault a fait le choix d'implanter une motorisation 100 % thermique. Ainsi, le trois-cylindres essence suralimenté délaisse toute électrification : ici, pas d'hybridation légère en 12V ou 48V pour abaisser les taux de CO2. Cette motorisation, déjà efficiente, rejette peu et le malus CO2 pour le client est contenu à 230 €. Dans un second temps, Renault associera ce moteur à un système GPL, le même qui vient d'être lancé sous le capot de la nouvelle Dacia Sandero.

En ville, sans électrification, la Clio manque d’allant et de vivacité à bas régime. Les démarrages et les relances à basse vitesse, notamment en conduite en accordéon, sont nettement moins agréables qu'au volant de la version hybride. De plus, le Stop & Start manque de douceur et la boîte EDC n'est pas très alerte à basse vitesse, ce qui pénalise l'agrément urbain. Dommage, car la valeur ajoutée d'une boîte automatique réside normalement dans son utilisation en ville.

En revanche, pour toute autre utilisation, la Clio retrouve des couleurs. Le 1.2 s'exprime bien mieux à mi-régime et délivre des relances engageantes malgré, une nouvelle fois, les lenteurs de la boîte EDC, au demeurant très douce à l’usage. De manière objective cette motorisation s'avère plus agréable à mener que la motorisation hybride, hors des villes. On a également hâte de tester cette motorisation en boîte mécanique, tant le trois-cylindres déborde de santé.

Du peps et une consommation banale

La Française offre une belle allonge rassurante sur les grands axes, ce qui renforce sa polyvalence et permet d’envisager sans stress les voyages au long cours. Sur un parcours mixte, mené à un rythme de bon père de famille, nous avons observé une moyenne de 6,2 l/100 km. Un score dans la moyenne pour un moteur 100 % thermique.

Un châssis de haute volée

Côté châssis, c’est un sans-faute : cette nouvelle Clio s’impose comme la référence de son segment. Elle séduit dès les premiers virages par sa prise en main intuitive, sa maniabilité et un amortissement réglé aux petits oignons. Précise et dynamique, la Française ne sacrifie jamais le confort, même avec nos jantes optionnelles de 18 pouces. Grâce à une insonorisation soignée et une stabilité impériale sur autoroute, elle offre des prestations dignes du segment supérieur.

À l'intérieur de notre version, l’ergonomie est soignée avec de vrais boutons pour la clim et une interface multimédia très fluide. On note la commande de boîte similaire à celle de la R5, mais dotée d'un mode Parking très pratique au quotidien. La Clio présente bien et son habitacle est valorisant, à l’image des selleries, des inserts décoratifs et des plastiques. Côté coffre, c’est la bonne surprise de cette version thermique : avec 391 litres, vous gagnez 82 litres de volume par rapport à l'hybride.