Renault Clio 6 contre Peugeot 208 : le Lion peut-il résister au Losange ?

La Renault Clio est à l’automobile française ce que la Tour Eiffel est à Paris. Elle est là depuis longtemps, tout le monde la connaît, tout le monde la reconnaît, et elle a évolué avec le temps jusqu’à devenir un vrai symbole, une icône.

La citadine polyvalente du losange traîne en effet ses jantes, de plus en plus grosses d’ailleurs, depuis 1990. Depuis, trente-cinq ans, près de 17 millions d’exemplaires, deux sacres de « voiture de l’année » en 1991 et 2006, sont passés par là, sans qu’elle prenne une ride. Et elle a été la voiture la plus vendue en France 23 fois sur ces 35 ans.

Cette année, elle revient avec une sixième génération, dévoilée pour la première fois au salon de Munich, et nous vous l’avions présentée à cette occasion. Mais aujourd’hui, première confrontation statique pour celle qui est LA nouveauté de l’année. Et quoi de plus logique que de l’opposer à sa plus féroce rivale, une lionne aux griffes acérées, la Peugeot 208. Cette dernière est la seconde voiture la plus vendue sur notre marché, mais la deuxième génération a eu l’outrecuidance de ravir la première marche du podium des ventes à la Clio en 2021 et 2022, avant que celle-ci ne retrouve son trône après restylage.

Laquelle, sur le papier pour le moment, puisque les essais de la Renault n’auront lieu qu’en novembre, est la meilleure ? Cette dernière peut-elle balayer la petite Peugeot d’un revers du capot ? Ou bien la 208 a-t-elle toujours de quoi se défendre ? Voyons cela de plus près.

LE STYLE EXTÉRIEUR

Une Clio qui repart d’une feuille blanche

Et commençons par les styles respectifs de nos deux protagonistes. La Clio 6e du nom repart à l’évidence d’une feuille blanche, elle à qui on avait reproché de ne pas suffisamment évoluer entre la 4e et la 5e génération. Une continuité esthétique qui ne l’avait pas empêchée de bien se vendre, mais qui se voit rompue aujourd’hui, sous la houlette de Gilles Vidal, qui depuis est retourné chez Stellantis. C’est bien simple, la petite dernière n’a plus rien à voir avec sa devancière.

Capot doublement nervuré, calandre hexagonale proéminente, optiques uniques enchâssées dans un masque noir, sans glace de protection (ce qui est très rare dans la production actuelle), nouvelle signature lumineuse, la Clio affirme sa face avant. Et même si à titre personnel, votre serviteur trouve qu’il y a un petit quelque chose « qui ne va pas », la personnalité est bien là. Les motifs de calandre en forme de losange, déjà vus sur Austral restylé et Rafale, ici bleutés, sont une nouvelle signature de marque.

Le profil est étiré puisque la longueur passe à 4,12 m contre 4,05 m pour la 5e génération. Cela en fait la plus grande des citadines polyvalentes, détrônant ainsi la Skoda Fabia et ses 4,11 m. Cela en fera aussi la plus difficile à garer dans nos cités exiguës, ce qui n’est pas forcément un avantage donc.

La largeur augmente selon Renault de 4 cm (1,77 m contre 1,73 m, mais on avait des chiffres de largeur de Clio 5 à 1,79 m, étonnant…) et la hauteur reste stable, à 1 cm près (1,45 m). L’empattement ne gagne qu’un petit cm, avec 2,59 m. On trouve toujours une poignée de portes cachée dans le montant arrière, une pièce en plastique noir laqué qui file en pointe vers le hayon, tandis que les passages de roues, surlignés d’une arche noir laqué, sont bien remplis par les jantes 18 pouces de notre modèle de présentation en finition haute Esprit Alpine.

La partie arrière n’est pas en reste côté nouveauté, avec pour la première fois des feux en deux parties complètement séparées, une signature lumineuse à deux traits horizontaux, et un petit bec de canard au niveau du hayon, ayant probablement pour but double de rappeler le Rafale, et d’améliorer l’aéro. Le bas du bouclier intègre une grosse pièce en plastique noir qui allège visuellement la poupe, tandis que les sorties d’échappement sont bien planquées en dessous.

Une 208 pas encore has been

De son côté, la Peugeot 208 est bien connue, on va donc moins s’y attarder. On en croise en effet à tous les coins de rue. Commercialisée en 2019 presque en même temps que la Clio 5, elle va encore perdurer un petit moment. Son style moderne a plutôt bien vieilli il faut dire. Et le restylage de 2023 lui a octroyé une calandre élargie, et une nouvelle signature lumineuse des feux de jour, à trois griffes au lieu d’une. La 208 mesure 4,05 m de long, comme la Clio 5. Elle est donc aujourd’hui plus compacte que la dernière itération de sa rivale. Largeur (1,74 m) et hauteur (1,43 m) sont comparables, mais son empattement de 2,54 m est un peu plus court. Et ses passages de roues surmontés d’une protection noir laqué ont inspiré le Clio c’est une certitude.

La partie arrière arbore toujours un grand bandeau noir qui relie des feux à la signature là aussi revue au restylage, puisque les trois griffes sont devenues horizontales. Le bouclier laisse ici apparaître une canule d’échappement chromée, la 208 ne reniant pas son fonctionnement au carburant fossile.

Le profil lui est plus classique, avec des poignées de portes, sur les portières, des jantes de 17 pouces dans cette finition GT dont le nom est inscrit sur le montant arrière, et une longueur de 4,05 m, comme la Clio 5, mais désormais la 208 est plus courte que la Clio. Est-ce un mal au moment de se garer ? Clairement non.

Verdict style extérieur : on ne juge jamais du style à Caradisiac. Car les goûts et les couleurs ne se discutent pas. On peut juste dire que la Clio n’arrive pas à démoder complètement une 208 qui garde un look moderne.

DES HABITACLES BIEN DIFFÉRENTS AUX PLACES AVANT

Un intérieur « renaulutionné » côté Clio

Entièrement nouvelle dehors, entièrement nouvelle dedans. La Clio a complètement repensé son aménagement. Elle présente désormais une double dalle numérique (10,1 pouces chacune, sauf en entrée de gamme, 7 pouces devant le conducteur) horizontale, aux graphismes soignés, qui ressemble fort à celle de la Renault 5 e-Tech. Elle reprend, sans surprise, le système multimédia OpenR Link, que Google s’occupe de faire fonctionner et connecte à ses services (Google Maps, Google Play, Android Auto). C’est ergonomique, fluide, et donc facile d’utilisation.

Le dessin est plus horizontal qu’auparavant, et un placage imitation aluminium (irisé à chaque extrémité) se charge de mettre un peu de clarté dans un habitacle sinon très foncé dans cette finition Esprit Alpine aux accents sportifs.

La qualité des matériaux est en retrait de la Clio 5. Le haut de la planche de bord est en plastique dur et brillant, là où la devancière présentait une coiffe moussée à cœur. Des inserts en Alcantara, réservés à ce haut de gamme, donnent un aspect plus cossu aux parties médianes. Mais globalement, ça régresse. Quant à la sellerie, elle est magnifique, confortable, et maintient bien, par son côté baquet.

Une 208 moderne et bien fabriquée

La 208, malgré ses 6 ans, présente encore très bien, et sa modernité au lancement reste un atout. On retrouve le bien connu « i-cockpit » avec son petit volant, une instrumentation haute 10 pouces qui peut être en 3D sur les finitions hautes comme ici la GT (Peugeot reste le seul à proposer cela), et un écran multimédia de 10 pouces tourné vers le conducteur. C’est original, mais ça ne convient pas à tous les gabarits. La 208 pêche en effet par une ergonomie en retrait de sa rivale. Il faut passer par l’écran pour régler la clim, malgré des touches « toggle » piano qui servent de raccourcis pour accéder à certaines fonctions. Par contre, le positionnement du sélecteur de marche entre les sièges sur la console centrale est plus naturel que derrière le volant.

De son côté, la qualité des matériaux est supérieure à celle de la citadine au losange. La coiffe de planche de bord est en plastique moussé en profondeur, avec surpiqûres apparentes, et même le bandeau effet fibre de carbone en face du passager est moussé. Par contre, les contreportes comme les parties basses sont moins bien traitées, comme dans la Clio. Et l’ambiance est tout aussi sombre. Quant à la sellerie, elle est également enveloppante et maintient bien.

Verdict places avant : courte victoire de la Clio ici, elle présente une meilleure ergonomie, un système multimédia plus performant. Mais la 208 n’est pas loin et gagne des points pour sa qualité de finition supérieure.

L’HABITABILITÉ ET LE VOLUME DE COFFRE

Une Clio qui n’évolue pas, une 208 (un peu) derrière

Aux places avant, aucun souci dans les deux autos, même si on se sentira un poil plus engoncé dans la 208.

Même constat aux places arrière. La Clio n’a pas fait progresser son habitabilité avec cette dernière génération, la plateforme restant la même que précédemment, l’empattement aussi. On a donc de la place pour deux adultes de taille moyenne. Siège avant réglé pour moi, il me reste quelques cm pour les genoux, pareil pour la tête. C’est correct. L’éventuel troisième passager sera moins bien loti, avec une banquette bombée et un tunnel de servitude proéminent.

En passant dans la 208, on constate que les cotes sont sensiblement les mêmes, malgré un empattement plus court de 5 cm. L’espace aux genoux est correct sans plus, grâce à des dossiers de sièges avant plus creusés que dans la Clio. Pour la tête, c’est kif-kif. Et la largeur ne permettra pas non plus d’accueillir 3 adultes dans de bonnes conditions. Le tunnel de servitude est lui aussi saillant.

Par contre, quelques différences côté volume de coffre, à l’avantage de la nouveauté. En effet, même si le volume ne progresse pas (au moins il ne régresse pas…), la Clio annonce 391 litres (en norme litres d’eau). Mais attention, le modèle hybride descend à 309 litres. Selon la même norme, la 208 cube 352 litres. Et pas de différence avec l’hybride. On ne connaît pas le volume banquette rabattue de la Clio (l’ancienne, c’était 1 069 litres), mais pour la 208, c’est 1 163 litres.

Verdict : avantage à la Clio, grâce à son volume de coffre un peu supérieur.

LES ASPECTS PRATIQUES

Nos deux concurrentes du jour se tiennent à la culotte sur ce point. On a des rangements aux places avant (boîte à gants, vide-poches, porte-gobelets, bacs de portière), mais ils sont un peu plus petits dans la Clio, et son système de fermeture articulé des porte-gobelets est malpratique. La 208 est aussi un peu plus astucieuse (porte téléphone portable qui se déplie au niveau de la console centrale, et cache sinon un rangement fermé).

Aux places arrière, on trouve des aumônières dans les deux (en filet dans la 208), et des bacs de portes légèrement plus grands dans la 208. Ou plutôt, moins minuscules, on mettra à peine une bouteille de 50 cl. Par contre, l’accès à la banquette est plus large dans la Clio, donc un peu plus aisé. La 208 réplique avec deux ports de recharge USB, un A et un C, dont on n’arrive plus à se passer aujourd’hui, tandis que la Clio ne propose qu’une prise allume-cigare. Mesquin.

Enfin les banquettes se rabattent en mode 1/3-2/3 pour les deux. Et les deux coffres présentent une grosse marche entre le fond et le seuil, pas pratique pour sortir les bagages. Banquette rabattue, même souci aussi pour les deux : une grosse marche qui empêche de charger de gros objets à plat.

Verdict : avantage léger à la 208, grâce aux ports USB.

L’ÉQUIPEMENT

Possiblement riche dans les deux cas

En matière d’équipement, la dernière Clio ne fait aucun faux pas. En entrée de gamme Evolution, on dispose déjà des feux à LED, de la climatisation manuelle, du régulateur de vitesse adaptatif, du frein de parking automatique, du radar de recul ou de l’écran 10 pouces avec réplication de smartphone Android Auto et Apple CarPlay sans fil.

Le milieu de gamme Techno ajoute le système multimédia OpenR Link de Google, la clim auto, la caméra de recul HD, le rétro intérieur électrochrome, l’éclairage d’ambiance 48 couleurs, les jantes 16 pouces ou les réglages des modes de conduite multi-sense, entre autres, tandis que le haut de gamme Esprit alpine vous gratifiera des inserts en alcantara, des jantes 18 pouces, du chargeur à induction ou du régulateur de vitesse adaptatif intelligent (équivalent conduite autonome de niveau 2).

De son côté, et malgré son âge, la Peugeot 208 ne démérite pas. En entrée de gamme Style, elle offre les feux avant et arrière LED, l’écran central tactile 10 pouces avec Android Auto et Apple Carplay sans fil, la climatisation manuelle, le radar arrière de stationnement et le régulateur limiteur de vitesse mais pas adaptatif.

En finition Allure, elle ajoute les jantes 16 pouces, l’écran numérique pour le i-cockpit, la clim auto, l’aide au stationnement avant, le démarrage main-libre et le rétroviseur intérieur électrochrome. Le haut de gamme GT dispose, lui, de jantes 17 pouces,, de l’instrumentation 3D, de la caméra de recul HD, de l’accès sans clé et d’une sellerie spécifique. Enfin la nouvelle finition GT exclusive joue les luxueuses avec les sièges en alcantara électriques et massants et chauffants, la navigation 3D connectée, la recharge par induction, la caméra avant, le régulateur de vitesse adaptatif et la conduite autonome de niveau 2.

Verdict : globalement, ici la Clio remporte le point car elle adopte les mêmes équipements que la 208 mais sur des niveaux de finition inférieurs. La finition GT Exclusive de la 208 reste cependant au-dessus, mais à prix loin d’être amical.

LES MOTORISATIONS

La nouvelle Clio fait table rase de ses anciennes motorisations, et escamote les moins puissantes, ainsi que le diesel qui lui restait. De fait, au lancement, elle sera disponible avec deux moteurs. D’abord un trois cylindres 1.2 micro-hybride 12 volts de 115, déjà vu sous le capot de l’Austral avant restylage en version 130 ch. Il sera disponible en boîte mécanique ou EDC à double embrayage 6 rapports.

Ensuite, un bloc full hybride, en provenance du Dacia Bigster, le premier à l’avoir utilisé. Ce n’est donc plus le 1.6, mais un 4 cylindres 1.8 à injection directe qui offre 160 ch de puissance cumulée. Toujours accolé à une boîte à crabots multimodes, il revendique des performances en hausse par rapport au 1.6 145 ch, avec un 0 à 100 en 8,3 s., et surtout des consommations particulièrement basses (3,9 l/100 WLTP) et des rejets de 89 g/km de CO2 seulement.

Plus tard arrivera le 1.2 3 cylindres mais en version ECO-G, donc GPL, 120 ch, uniquement accouplé à la boîte EDC 6 rapports, et qui grâce à son réservoir de GPL majoré à 50 litres, plus son réservoir de sans-plomb, affichera 1450 km d’autonomie totale.

De son côté la Peugeot 208 propose plus de choix. Elle dispose d’un 1.2 3 cylindres 100 % thermique de 100 ch, en boîte mécanique, en entrée de gamme. Ce même bloc est disponible en version micro-hybride 48 volts, qui permet de rouler en 100 % électrique sur de courtes distances et lentement. Deux niveaux de puissance : 110 ch et 145 ch, sont possibles, et la transmission est automatique.

Mais la 208 est aussi disponible en E-208, avec son choix de deux moteurs électriques. Soit 136 ch et une batterie de 50 kWh bruts (362 km d’autonomie), soit 156 ch et une batterie de 54 kWh bruts (jusqu’à 424 km d’autonomie).

Verdict : ici victoire à la 208 pour sa plus grande variété de choix, dont de l’électrique. Côté Renault, pour de l’électrique il faut se tourner vers un autre modèle, la R5 e-Tech, bien plus petite.

LE BILAN

Pour pouvoir départager ces deux-là, y compris seulement sur le papier, il nous manque une donnée essentielle : les prix de la Clio. La 5e génération débute en ce moment à 16 900 € mais c’est une finition « Génération » de fin de commercialisation, au prix cassé, et disposant d’un moteur 1.0 SCe de 65 ch seulement. La Clio 1.0 TCe ECO-G Evolution démarre plutôt à 21 200 €. Et la 6e génération ne devrait pas être moins chère, au contraire.

La 208, elle, démarre à 21 150 € avec un 1.2 PureTech 100 ch en boîte mécanique. Et pour que la Clio soit aussi intéressante, il ne faudrait pas qu’elle soit beaucoup au-dessus. Nous verrons bien. En attendant, le bilan est celui d’un normand. Reste que la Clio gagne des points côté ergonomie, habitabilité et équipement, tandis que la 208 est (un peu) plus pratique, mieux finie et offre un choix de moteur plus large. Pour le moment donc, c’est assez équilibré. Les prix feront pencher la balance.