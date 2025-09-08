Avec la sixième génération de Clio, Renault prend le risque de réinventer complètement sa citadine.

1990, voici l’année de naissance de la Clio. Au-delà de l’apparition d’un nouveau modèle, c’est surtout le début d’une dynastie, marqué par le succès, que ce soit auprès du public avec 17 millions de véhicules écoulés, mais également deux titres de voiture de l’année obtenus en 1991 et 2006. Ainsi, malgré les années, elle est depuis longtemps le modèle le plus vendu en France, mais également en Europe où elle a réussi à s’imposer comme la meilleure vente sur le premier semestre de cette année. Une vraie performance vu son âge.

Modèle emblématique de Renault, mais aussi du marché automobile, à l’image d’une Volkswagen Golf, la Clio se renouvelle aujourd’hui avec une 6ᵉ génération, qui marque une rupture radicale. Renault fait le pari de repartir d’une feuille au risque de choquer.

Et effectivement, la découverte de cette nouvelle Clio nous a laissé bouche-bée, tant elle rompt avec les codes stylistiques de la marque au losange. Si on pouvait reprocher à Renault un certain conservatisme lors de la sortie de la Clio 5, ce n’est clairement plus le cas aujourd’hui. Et même si Renault prétend qu’il y a une filiation avec les anciennes Renault, il nous est bien difficile de les remarquer. Par certains côtés, on retrouve des influences Ford, Nissan pour la partie avant ou arrière, mais pas de trace de Renault. Il y a de quoi étonner de la prise de risque aussi important.

Les designers français ont voulu rendre cette Clio séduisante, mais aussi dynamique, voire à la limite sportive. Et pour réaliser cela, ils ont transfiguré leur citadine.

Cela se traduit tout d’abord par une face avant nettement plus expressive. Ainsi, le capot plongeant est parcouru par deux lignes de caisse très marquées qui aboutissent sur une calandre hexagonale ornée du losange, un motif que l’on retrouve également au niveau du bouclier. À chaque extrémité, on découvre des projecteurs sans glace, composé uniquement d’une seule lentille, qui sont insérés dans un masque plastique noir. Mais ce n’est pas tout, la signature lumineuse évolue aussi. Elle reprend la forme de C, bien connue chez Renault, mais celle-ci est plus géométrique et n’a plus rien à voir à celle de la Clio restylée que l’on a vu également sur le Rafale par exemple.

De profil, c’est la partie arrière et notamment la chute de pavillon que l’on remarque, qui donne à la Clio de petits airs de berlines coupés. De quoi dynamiser la ligne, d’autant plus que la citadine de Renault peut recevoir des jantes 18 pouces.

À l’arrière, ce sont les feux qui captent le regard. Ils sont constitués de deux parties : la première intégrée dans un creux de l’aile affiche une forme très géométrique tandis que la seconde se situe au niveau du hayon. Ce dernier, d’une forme globale proche de celui du Rafale est surplombé par un aileron et frappé du losange et du nom Clio avec une police stylisée.

En matière de dimensions, la nouvelle Clio grandit. Elle mesure désormais 4,12 m de long (+ 6,7 cm) grâce à l’allongement des portes à faux avant et arrière, la largeur atteint 1,77 m (+ 4 cm). L’empattement (2,59 m) et la hauteur (1,45 m) restent stables.

Dans l’habitacle, Renault a modernisé la présentation de sa citadine. Elle reprend le système Open R vu sur d’autres modèles de la marque, mais il abandonne ici la forme de L au profit d’une présentation plus traditionnelle, qui se compose de deux écrans. L’instrumentation mesure 7 pouces sur l’entrée de gamme et 10,1 pouces ensuite. Même taille pour le système multimédia, qui fonctionne toujours grâce à Google, un gage de fluidité et de rapidité, qui constitue également une première dans ce segment des citadines.

Afin d’augmenter l’impression de qualité, du tissu est présent sur la planche de bord et les contreportes. Celui-ci est remplacé par de l’alcantara sur la finition Esprit Alpine. Dommage que le haut de la planche de bord et la partie inférieure soient en plastique dur, bien que cela soit traditionnel dans la catégorie. La petite touche de fantaisie provient du soin apporté aux éclairages intérieurs avec notamment une pièce translucide pouvant être rétroéclairée.

Une gamme déjà dévoilée

Même si les prix de cette nouvelle Clio ne sont pas encore connus, la gamme l’est déjà. Ainsi, elle se composera de trois finitions.

L’entrée de gamme « Évolution » sera dotée du régulateur de vitesse adaptatif, du freinage automatique d’urgence, de l’assistant maintient dans la voie, du système de surveillance de l’attention du conducteur, du frein de parking automatique, de l’écran central de 10 pouces avec réplication smartphone, du tissu sur la planche de bord, du siège conducteur réglable en hauteur, de la climatisation et de l’aide au parking arrière.

La finition intermédiaire « Techno » hérite du système multimédia OpenR Link avec Google intégré (Google Maps, Google Assistant et Google Play), de la climatisation automatique, des vitres arrière surteintées, du rétroviseur intérieur électrochrome, des réglages Multi-Sense, de la carte mains libres, des rétroviseurs rabattables automatiquement, des jantes alliage 16 pouces, de la caméra de recul, de la commutation automatique des feux de route et de croisement, des essuie-glaces automatiques, ainsi que 6 haut-parleurs.

Enfin, le haut de gamme « Esprit Alpine » se caractérise par les inserts Alcantara et finitions spécifiques, le pédalier aluminium, le chargeur à induction, le siège passager réglable en hauteur, les jantes alliage 18 pouces, la face avant spécifique avec inserts dans les boucliers, le régulateur de vitesse adaptatif intelligent, l’aide au parking latéral et avant, l’avertisseur d’angle mort, l’alerte sortie sécurisée des occupants, l’avertisseur de sortie de stationnement en marche arrière et le freinage automatique d’urgence en marche arrière.

Une habitabilité et un coffre stables

En matière d’aspects pratiques, pas de changement pour ce qui est du volume de coffre avec 391 litres pour les versions thermiques et 309 litres avec le moteur hybride, soit des valeurs strictement identiques à l’actuelle. Le principal changement réside finalement dans le seuil de chargement plus bas de 4 cm.

Pas d’évolution concernant non plus l’espace dédié aux passagers arrière qui demeure stable, en étant correct pour la catégorie, sans toutefois égaler celui de la Volkswagen Polo. Les rangements à bord sont relativement nombreux dont notamment un porte-gobelet disposant d’un couvercle.

Des moteurs plus puissants et toujours de l’hybride

La sixième génération de Clio reste élaborée à partir de la plateforme CMF-B. Mais, à son lancement, deux moteurs inédits seront au catalogue. Il s’agit tout d’abord du 3 cylindres 1.2 TCE 115 ch disponible en boîte mécanique ou EDC et la gamme sera chapeautée par le tout nouveau 1.6 Full hybrid E-Tech de 160 ch déjà vu sur le Dacia Bigster, qui remplace le 145 ch. Il se compose d’un moteur thermique 4 cylindres 1.8 à cycle Atkinson associé à deux moteurs électriques alimentés par une batterie de 1,4 kWh. Avec 15 ch et 22 Nm de couple de plus, les performances progressent avec un 0 à 100 km/h abattu en 8,3 s soit un gain d’une seconde par rapport au 145 ch), tout en améliorant la consommation avec une moyenne mixte de 3,9l/100 km et des rejets de CO2 de 89 g/km. Arrivera ultérieurement, le 1.2 ECO-G 120 ch pouvant fonctionner à l’essence et au GPL. Celui-ci associé uniquement à boîte EDC va posséder un réservoir de GPL agrandi de 50 l (en lieu et place de 32 l), lui permettant de revendiquer une autonomie combinée de 1 450 km.

Une nouvelle ère pour le style Renault ?

Pas de doute, cette nouvelle génération de Clio va marquer un tournant stylistique pour la marque au losange, qui devrait se retrouver prochainement sur le reste de la gamme. Cette nouvelle Clio fait ses premiers débuts publics à l’occasion du salon de Munich, qui ouvre ses portes ce mardi. Les essais interviendront au mois de novembre pour une commercialisation, qui aura lieu début 2026.