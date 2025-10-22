Le leasing social accuse un sérieux coup de mou

Relancé fin septembre, le leasing social progresse à un rythme de sénateur. Ce 21 octobre, trois semaines après son ouverture, un peu plus de 40 000 commandes avaient été validées, selon le ministère de la Transition écologique. Un chiffre provisoire, les dossiers étant encore en cours de vérification. À ce stade, la jauge des 50 000 dossiers ne devrait être atteinte qu’en fin d’année

Un départ en fanfare

La première semaine avait pourtant laissé entrevoir une bonne dynamique, comparable à celle de l’an dernier. Près de 30 000 dossiers avaient été enregistrés. Mais la cadence a ensuite nettement ralenti, passant de 500 dossiers par jour à environ 300, voire moins.

Une aide rétrécie

Plusieurs facteurs peuvent expliquer ce repli. L’aide publique s'est amenuisée. Alors qu'elle atteignait jusqu’à 13 000 € par véhicule en 2024, le montant de la CEE est désormais plafonnée à 7 000 €. Conséquence : une nette inflation des loyers mensuels. PLus proches des 100 € voir 120 € pour une grande partie des modèles proposés, contre moins de 50 € pour certaines offres l’année précédente.

Des loyers élevés…

Cetta année, seuls trois modèles sont accessibles en dessous de 100 €/mois, alors que 7 dépassent les 170 € de loyer mensuel. Le prix de la Fiat 500 électrique, proposée en 2024 à seulement 50 €/mois a plus que doublé. Il faut aujourd’hui débourser 129 € de loyer pour en prendre le volant.

Une inflation incapable d'attirer les petits revenus censés pouvoir profiter du dispositif. Les tarifs restent trop élevée, compris entre 140 € et 200 €. Les propositions observées relèvent davantage d’offres promotionnelles ciblées ou de tarifs d’appel, appliqués à quelques modèles seulement, plutôt que de réductions généralisées sur l’ensemble du marché.

… mais des baisses constatées

Malgré les stocks encore disponibles, les commandes progressent lentement. Pour faire face au peu d’appétences des clients le groupe Stellantis n’hésite pas à ajuster ses tarifs. La ë-C3 You est proposée à partir de 82 €/mois au lieu de 95 € initialement. Idem pour la ë-c3 aircross, louée 106 €/mois contre 119 € en début de dispositif. Reste à savoir si cette politique de baisse des prix menée par la marque aux chevrons fera tache d’huile. Le « vrai » leasing social va peut-être enfin commencer ?