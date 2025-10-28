Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
ESSAI - Devancé par les références allemandes sur le marché des SUV premium, l'Alfa Romeo Tonale surfe aujourd'hui sur le succès du Junior à travers un restylage principalement extérieur. Essai de la version hybride rechargeable.

L'Alfa Romeo Tonale, un SUV pas banal

En bref
SUV compact
Restylage
À partir de 40 300 €

Premier SUV compact d’Alfa Romeo mais aussi première voiture électrifiée, le Tonale lancé en 2022 était attendu comme le modèle de la relance. Un rendez-vous manqué. Malgré un bon démarrage, les ventes se sont rapidement tassées. Et tasser le mot est faible puisqu’il se vend 6 fois moins de Tonale en Europe que de BMW X1 et Mercedes GLA, ses concurrents. L’artisan du redressement d’Alfa Romeo, c’est le Junior. Le SUV urbain est un carton pour la marque italienne en Europe qui a redressé ses ventes de 33 % (en partant de loin, il est vrai) depuis le début de l’année. Pour soutenir, cette dynamique le Tonale avait besoin d’un second souffle. Le voici à travers un restylage.

Ne vous attendez pas à un bouleversement visuel. Alfa Romeo joue la carte de la continuité pour son SUV aux lignes sculptées. Les voies ont été légèrement élargies pour renforcer l’assise sur la route. Le bouclier avant a été redessiné avec des prises d’air revues ainsi que le trilobo qui s’harmonise avec celui du Junior.

L’Alfa Romeo Tonale avant restylage.
L’Alfa Romeo Tonale avant restylage.
Le nouveau Tonale avec sa calandre et son bouclier redessinés ainsi que la plaque recentrée.
Le nouveau Tonale avec sa calandre et son bouclier redessinés ainsi que la plaque recentrée.

On note aussi que la plaque minéralogique déportée, marque de fabrique du constructeur, migre vers le centre. Un choix imposé par les normes d’homologation et notamment la protection des piétons. La signature lumineuse reste inchangée dans son principe, toujours inspirée des SZ et RZ Zagato. Seul le graphisme interne évolue légèrement. L’ensemble conserve ce regard acéré qui fait le charme du Tonale. En parallèle, Alfa Romeo a ajouté au catalogue de nouvelles jantes de 19 ou 20 pouces et des coloris inédits dont un « ocre » assez saillant.

De nouvelles jantes et de nouveaux coloris viennent compléter ce restylage.
De nouvelles jantes et de nouveaux coloris viennent compléter ce restylage.

L’intérieur se modernise tout aussi légèrement. La principale nouveauté concerne l’arrivée d’un sélecteur rotatif à la place d’un levier de vitesses (en réalité déjà présent sur les millésimes 2025), complétée par des palettes au volant. On note aussi de nouvelles garnitures en cuir rouge ou en Alcantara ainsi qu’un éclairage d’ambiance inédit. S’il est vrai que le Transalpin est chic et bien fini, les Mercedes GLA et autres Audi Q3, conservent un avantage en matière de qualité perçue particulièrement au niveau des raffinements et de la précision de certains habillages.

Parmi les évolutions à bord, la commande de boîte de vitesses rotative, de nouvelles garnitures et un éclairage d’ambiance. L’ambiance est toujours chic et plaisante. 
Parmi les évolutions à bord, la commande de boîte de vitesses rotative, de nouvelles garnitures et un éclairage d’ambiance. L’ambiance est toujours chic et plaisante. 

Le Tonale ne délaisse pas la technologie avec une instrumentation numérique grand format, un écran tactile de 10’’ équipé de toute la connectivité actuelle. Le système multimédia est performant mais l’ergonomie réclame un temps d’adaptation. Bon point, il est possible de paramétrer des raccourcis pour désactiver d'une touche l’alerte de survitesse. Il bénéficie aussi d’un assistant personnel « Amazon ».

Les sièges baquets, confortables, assurent également un bon maintien.
Les sièges baquets, confortables, assurent également un bon maintien.
Quelques défauts de finition persistent comme ces surpiqûres pas très droites.
Quelques défauts de finition persistent comme ces surpiqûres pas très droites.

Du côté des aspects pratiques, l’espace à bord du tonale est correcte mais pénalisé à l’arrière par le tunnel de servitude dédié aux versions à transmission intégrale. La banquette arrière mériterait d’être davantage creusée pour offrir un meilleur confort.

Les places arrière sont correctes pour deux adultes. L’espace aux pieds est pénalisé par le tunnel de transmission.
Les places arrière sont correctes pour deux adultes. L’espace aux pieds est pénalisé par le tunnel de transmission.
Sur toutes les versions le coffre est vaste (550 litres). Sur l’hybride rechargeable, il tombe à 385 litres. C’est peu. Il dispose toutefois d’un espace de rangement pour les câbles sous plancher.
Sur toutes les versions le coffre est vaste (550 litres). Sur l’hybride rechargeable, il tombe à 385 litres. C’est peu. Il dispose toutefois d’un espace de rangement pour les câbles sous plancher.

À l’inverse l’Italien propose un volume de coffre élevé pour la catégorie oscillant entre 500 et 1 550 litres avec en prime un découpage 2/3-1/3 et une trappe à skis. Seul petit problème lié à la présence des batteries de 15,5 kWh et du moteur électrique sous le plancher arrière, le coffre des versions hybrides rechargeables voit son volume passer de 500 à 385 litres, c’est peu. Il dispose toutefois d’un espace de rangement pour les câbles sous plancher.

Chiffres clés *

  • Longueur : 4,52 m
  • Largeur : 1,84 m
  • Hauteur : 1,60 m
  • Nombre de places : 5 places
  • Volume du coffre : 385 l / 1 550 l
  • Boite de vitesse : Auto. à 6 rapports
  • Carburant : Hybride essence électrique
  • Taux d'émission de CO2 : NC
  • Date de commercialisation du modèle : Mars 2022

* A titre d'exemple pour la version 1.3 HYBRIDE RECHARGEABLE PHEV 280 Q4 EDIZIONE SPECIALE AT6.

Le bonus / malus affiché est celui en vigueur au moment de la publication de l'article.

Sommaire

Alfa Romeo Tonale

