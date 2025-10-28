L'Alfa Romeo Tonale, un SUV pas banal

En bref

SUV compact

Restylage

À partir de 40 300 €

Premier SUV compact d’Alfa Romeo mais aussi première voiture électrifiée, le Tonale lancé en 2022 était attendu comme le modèle de la relance. Un rendez-vous manqué. Malgré un bon démarrage, les ventes se sont rapidement tassées. Et tasser le mot est faible puisqu’il se vend 6 fois moins de Tonale en Europe que de BMW X1 et Mercedes GLA, ses concurrents. L’artisan du redressement d’Alfa Romeo, c’est le Junior. Le SUV urbain est un carton pour la marque italienne en Europe qui a redressé ses ventes de 33 % (en partant de loin, il est vrai) depuis le début de l’année. Pour soutenir, cette dynamique le Tonale avait besoin d’un second souffle. Le voici à travers un restylage.

Ne vous attendez pas à un bouleversement visuel. Alfa Romeo joue la carte de la continuité pour son SUV aux lignes sculptées. Les voies ont été légèrement élargies pour renforcer l’assise sur la route. Le bouclier avant a été redessiné avec des prises d’air revues ainsi que le trilobo qui s’harmonise avec celui du Junior.

On note aussi que la plaque minéralogique déportée, marque de fabrique du constructeur, migre vers le centre. Un choix imposé par les normes d’homologation et notamment la protection des piétons. La signature lumineuse reste inchangée dans son principe, toujours inspirée des SZ et RZ Zagato. Seul le graphisme interne évolue légèrement. L’ensemble conserve ce regard acéré qui fait le charme du Tonale. En parallèle, Alfa Romeo a ajouté au catalogue de nouvelles jantes de 19 ou 20 pouces et des coloris inédits dont un « ocre » assez saillant.

L’intérieur se modernise tout aussi légèrement. La principale nouveauté concerne l’arrivée d’un sélecteur rotatif à la place d’un levier de vitesses (en réalité déjà présent sur les millésimes 2025), complétée par des palettes au volant. On note aussi de nouvelles garnitures en cuir rouge ou en Alcantara ainsi qu’un éclairage d’ambiance inédit. S’il est vrai que le Transalpin est chic et bien fini, les Mercedes GLA et autres Audi Q3, conservent un avantage en matière de qualité perçue particulièrement au niveau des raffinements et de la précision de certains habillages.

Le Tonale ne délaisse pas la technologie avec une instrumentation numérique grand format, un écran tactile de 10’’ équipé de toute la connectivité actuelle. Le système multimédia est performant mais l’ergonomie réclame un temps d’adaptation. Bon point, il est possible de paramétrer des raccourcis pour désactiver d'une touche l’alerte de survitesse. Il bénéficie aussi d’un assistant personnel « Amazon ».

Du côté des aspects pratiques, l’espace à bord du tonale est correcte mais pénalisé à l’arrière par le tunnel de servitude dédié aux versions à transmission intégrale. La banquette arrière mériterait d’être davantage creusée pour offrir un meilleur confort.

À l’inverse l’Italien propose un volume de coffre élevé pour la catégorie oscillant entre 500 et 1 550 litres avec en prime un découpage 2/3-1/3 et une trappe à skis. Seul petit problème lié à la présence des batteries de 15,5 kWh et du moteur électrique sous le plancher arrière, le coffre des versions hybrides rechargeables voit son volume passer de 500 à 385 litres, c’est peu. Il dispose toutefois d’un espace de rangement pour les câbles sous plancher.