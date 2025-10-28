La palette des motorisations évolue pour s’adapter aux nouvelles normes de pollution (Euro 7). Le Tonale à hybridation légère (48 V) équipé d’un quatre cylindres 1.5 Turbo voit passer sa puissance à 175 ch. Pour les adeptes du diesel, le 1.6 Diesel de 130 chevaux associé à une transmission automatique à double embrayage à 6 rapports est reconduit.

« L’Ibrida Plug-In » atteint désormais une puissance cumulée de 270 ch à travers un mariage entre un quatre cylindres turbo 1,3 litre de 150 ch et à un moteur électrique de 128 ch placé sur l’essieu arrière, assurant ainsi une transmission intégrale. L’autonomie maximale électrique de 61 km d’après le cycle WLTP. Cette motorisation est d’ailleurs l’une des plus plébiscitées en France, car elle échappe au double malus.

Un châssis affûté mais une mécanique peu convaincante

Nous avons parcouru 50 km en mode « zéro émission » avec une consommation de 3,5 litres/100 km, lorsque les batteries étaient pleines sur un parcours plutôt favorable composé de ville, de routes secondaires et de voies rapides, toutes plates. Encore une fois, le Tonale hybride se place dans la moyenne basse de la catégorie. Dans ces conditions, les accélérations et les reprises sont correctes. Il faudra toutefois engager le mode « Dynamique » pour profiter d’un minimum de vigueur car le ressenti à la pédale de droite est assez éloigné des 270 ch annoncés par la fiche technique. Une fois les batteries totalement déchargées, la consommation du moteur thermique dépasse aisément les 8 litres/100 kilomètres, le 1300 cm3 se chargeant seul et parfois dans la douleur de déplacer les 1 910 kg de l’engin. Notez que cette version PHEV est équipée d’un réservoir en carburant plus petit que les autres versions. Il faudra compter sur 43 litres contre 55 litres, ce qui baisse le rayon d’action à un peu moins de 600 km tous pleins faits (essence et électricité).

Pour la recharge aussi, le Tonale est un élève moyen. La puissance maximum est de 7,4 kW quand certains concurrents proposent des recharges rapides (DC) allant jusqu’à 50 kW.

Cette mécanique ne nous a pas vraiment convaincus. Dommage, car le châssis, lui, présente une vraie personnalité. Le Tonale profite d’une direction à la rapidité déroutante, assez légère et surtout très précise qui rend la conduite ludique. Cette direction détonne face à ses concurrentes allemandes. Dans ses versions les plus cossues le SUV Transalpin est équipé d’une suspension électronique Dual Stage Valve (DSV) apportant davantage de maintien en conduite dynamique. Les versions de bases équipées de trains de type McPherson font très bien l’affaire assurant une tenue de route efficace sans délaisser le confort. Le 2.0 essence de 284 ch réservé au marché US conviendrait parfaitement à l’état d’esprit de cette voiture, mais la fiscalité aura le dernier mot en France. Le Tonale PHEV se distingue aussi de la concurrence par la présence d’une transmission intégrale qui peut s’avérer pratique pour les vacances au ski par exemple. La version MHEV essence de 175 ch avère selon nous plus agréable mais elle est assortie en France d’un léger malus (CO2).

Enfin, le Tonale n’a rien à envier en matière d’aides à la conduite avec par exemple le stationnement semi-automatique, la conduite autonome de niveau 2 (plutôt efficace) ou encore le freinage d’urgence autonome assuré par un système Brembo plein de mordant.