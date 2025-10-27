Les puissantes Alfa Romeo Quadrifolio vont aussi survivre

Les plans d’Alfa Romeo pour la suite ont beaucoup changé ces dernières semaines. Les toutes nouvelles Giulia et Stelvio, initialement programmés pour 2026 et même 2025 respectivement, arriveront bien plus tard que prévu (pas avant la toute fin de l’année 2027).

En cause, une volonté de mettre au point des versions thermiques en plus du 100 % électrique qui devait constituer le plus gros de l’offre de motorisations à l’origine. Alfa Romeo, qui a par ailleurs abandonné ses plans de concevoir de nouveaux modèles plus gros, va donc étendre la durée de vie de la berline Giulia et du SUV Stelvio en attendant l’arrivée de leurs remplaçants.

Les Quadrifoglio vont rester eux aussi

Et ces changements de stratégie vont aussi permettre aux Giulia Quadrifoglio et autres Stelvio Quadrifoglio de rester plus longtemps que prévu. Ils ont disparu officiellement du catalogue il y a quelques semaines chez nous mais le directeur de la marque Santo Ficili annonce déjà leur prochain retour dans la gamme.

Elles vont d’abord recevoir quelques modifications techniques pour s’adapter aux derniers volets de l’évolution des normes européennes, puis revenir sur le marché. Et elles devraient ensuite rester elles aussi jusqu’à la fin de l’année 2027.

Les dernières ultra-sportives thermiques de leur segment ?

Rappelons que ces Giulia et Stelvio Quadrifoglio utilisaient un V6 biturbo de 2,9 litres développant 520 chevaux (ou même 540 sous le capot de la Giulia GTA), combiné à une boîte automatique (propulsion sur la Giulia, quatre roues motrices sur le Stelvio).

Chez la concurrence, les Mercedes C63/GLC 63 embarquent désormais un quatre cylindres turbo hybride rechargeable et on ignore ce que prépare Audi pour ses éventuelles nouvelles RS 5 (la BMW M3 en fin de carrière reste 100 % thermique comme les Italiennes pour l’instant). En France, hélas, ces Alfa Quadrifoglio sont soumises au malus maximal. D’un montant de 80 000€ en 2026, pour rappel…